Традиции на Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают на 40-й день по Пасхе.
В этот день верующие христиане отмечают восшествие Христа во плоти на небо и его обещание о Втором пришествии.
Верующим обязательно нужно помолиться и сходить в церковь. Накануне в среду проходит всенощное бдение, вечерня. А в четверг - утреня, литургия. У Бога здоровья и благополучия для родных и близких.
Можно есть любую еду - праздник не постный. Особенно почитают свежеиспеченный хлеб и другие хлебобулочные изделия.
Часто пекли блины "Христовы лапотки" - согласно поверью, Христос обходит землю и его обувь может стереться. А так люди помогали ему в праведном пути.
Также пекли печенья в виде лесенки - их использовали как поминальные угощения на кладбище. Дети же уносили такие печенья в поле. Считалось, это принесет хороший урожай льна и ржи.
Помимо уже названных блюд, традиционными были куличи, пироги, мясные блюда.
В народе праздник назвали Вознесеньев день. 25 мая природа окончательно расцветает, весна переходит в лето, можно купаться в водоемах.
Что нельзя делать на Рябиновку
- Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, материться - в светлый праздник это может сказаться на судьбе человека.
- Нельзя отказывать в помощи и просьбе о милостыне - есть поверье, что в этот день под видом нищих и убогих по улицам может ходить Иисус Христос.
- Нельзя ловить соловьев - считается, что в этот день они поют громче и красивее во славу Христа. Ночь на Вознесение еще называют "соловьиной". Если поймать соловья - весь год удачи не будет.
- Нельзя врать, преувеличивать, сплетничать - все обернется против лжеца.
- Нельзя жаловаться на что угодно — ситуация только ухудшится.
- Нельзя унывать, грустить, вспоминать плохое - хандра затянется надолго.
- Нельзя злиться, ненавидеть, завидовать, поддаваться плохим привычкам и пристрастиям.
- Нельзя щекотать людей — в смеющегося от щекотки человека могут вселиться темные силы.
- Нельзя делать и есть заготовки (варенье, соленья и т. д.) - нечисть испортит еду, в доме начнутся сплошные неурядицы.
- На кухне должен быть идеальный порядок - иначе нечисть наведет свой.
- Если вы собираетесь посетить церковь, об этом не нужно никому говорить, иначе удача отвернется.
- Нельзя перешагивать через ветки и кости, пинать ногой вещи на земле — к беде.
- Нельзя приносить в дом цветущие белые кувшинки — к болезням или гибели домашних животных и скота.
- Нельзя жадничать — окружающие отвернутся. А вот щедрому человеку воздастся вдвойне.
Народные приметы на 25 мая
- На пруду появились листья кувшинки — заморозки прекратятся.
- Гусь ощипывает свои перья — будет ненастье.
- Чайки не садятся на воду — к затяжной ненастной погоде.
- Соловей поет всю ночь — к хорошей погоде.
- Усилился аромат жимолости, много нектара - к дождю.
- Восход красного цвета — к жаркому лету с пожарами.
- Много майских жуков — лето будет засушливым.
- Солнечное утро — будет сухое лето.
- Облака вечером синеватые — погода изменится.