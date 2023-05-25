25 мая - церковный праздник Вознесение Господне и народный праздник Епифанов день или Рябиновка.Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают на 40-й день по Пасхе.

В этот день верующие христиане отмечают восшествие Христа во плоти на небо и его обещание о Втором пришествии.

Верующим обязательно нужно помолиться и сходить в церковь. Накануне в среду проходит всенощное бдение, вечерня. А в четверг - утреня, литургия. У Бога здоровья и благополучия для родных и близких.

Можно есть любую еду - праздник не постный. Особенно почитают свежеиспеченный хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Часто пекли блины "Христовы лапотки" - согласно поверью, Христос обходит землю и его обувь может стереться. А так люди помогали ему в праведном пути.

Также пекли печенья в виде лесенки - их использовали как поминальные угощения на кладбище. Дети же уносили такие печенья в поле. Считалось, это принесет хороший урожай льна и ржи.

Помимо уже названных блюд, традиционными были куличи, пироги, мясные блюда.

В народе праздник назвали Вознесеньев день. 25 мая природа окончательно расцветает, весна переходит в лето, можно купаться в водоемах.

Блины. unsplash.com

Что нельзя делать на Рябиновку

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, материться - в светлый праздник это может сказаться на судьбе человека.

Нельзя отказывать в помощи и просьбе о милостыне - есть поверье, что в этот день под видом нищих и убогих по улицам может ходить Иисус Христос.

Нельзя ловить соловьев - считается, что в этот день они поют громче и красивее во славу Христа. Ночь на Вознесение еще называют "соловьиной". Если поймать соловья - весь год удачи не будет.

Нельзя врать, преувеличивать, сплетничать - все обернется против лжеца.

Нельзя жаловаться на что угодно — ситуация только ухудшится.

Нельзя унывать, грустить, вспоминать плохое - хандра затянется надолго.

Нельзя злиться, ненавидеть, завидовать, поддаваться плохим привычкам и пристрастиям.

Нельзя щекотать людей — в смеющегося от щекотки человека могут вселиться темные силы.

Нельзя делать и есть заготовки (варенье, соленья и т. д.) - нечисть испортит еду, в доме начнутся сплошные неурядицы.

На кухне должен быть идеальный порядок - иначе нечисть наведет свой.

Если вы собираетесь посетить церковь, об этом не нужно никому говорить, иначе удача отвернется.

Нельзя перешагивать через ветки и кости, пинать ногой вещи на земле — к беде.

Нельзя приносить в дом цветущие белые кувшинки — к болезням или гибели домашних животных и скота.

Нельзя жадничать — окружающие отвернутся. А вот щедрому человеку воздастся вдвойне.

Кувшинка. Цветок СС0

Народные приметы на 25 мая

На пруду появились листья кувшинки — заморозки прекратятся.

Гусь ощипывает свои перья — будет ненастье.

Чайки не садятся на воду — к затяжной ненастной погоде.

Соловей поет всю ночь — к хорошей погоде.

Усилился аромат жимолости, много нектара - к дождю.

Восход красного цвета — к жаркому лету с пожарами.

Много майских жуков — лето будет засушливым.

Солнечное утро — будет сухое лето.

Облака вечером синеватые — погода изменится.

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