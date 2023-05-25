25 мая
﻿
Жизнь

Названы вещи, которые нельзя делать на Вознесение Господне 25 мая

25 мая - церковный праздник Вознесение Господне и народный праздник Епифанов день или Рябиновка.Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Традиции на Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают на 40-й день по Пасхе.

В этот день верующие христиане отмечают восшествие Христа во плоти на небо и его обещание о Втором пришествии.

Верующим обязательно нужно помолиться и сходить в церковь. Накануне в среду проходит всенощное бдение, вечерня. А в четверг - утреня, литургия. У Бога здоровья и благополучия для родных и близких.

Можно есть любую еду - праздник не постный. Особенно почитают свежеиспеченный хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Часто пекли блины "Христовы лапотки" - согласно поверью, Христос обходит землю и его обувь может стереться. А так люди помогали ему в праведном пути.

Также пекли печенья в виде лесенки - их использовали как поминальные угощения на кладбище. Дети же уносили такие печенья в поле. Считалось, это принесет хороший урожай льна и ржи.

Помимо уже названных блюд, традиционными были куличи, пироги, мясные блюда.

В народе праздник назвали Вознесеньев день. 25 мая природа окончательно расцветает, весна переходит в лето, можно купаться в водоемах.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Что нельзя делать на Рябиновку

  • Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, материться - в светлый праздник это может сказаться на судьбе человека.
  • Нельзя отказывать в помощи и просьбе о милостыне - есть поверье, что в этот день под видом нищих и убогих по улицам может ходить Иисус Христос.
  • Нельзя ловить соловьев - считается, что в этот день они поют громче и красивее во славу Христа. Ночь на Вознесение еще называют "соловьиной". Если поймать соловья - весь год удачи не будет.
  • Нельзя врать, преувеличивать, сплетничать - все обернется против лжеца.
  • Нельзя жаловаться на что угодно — ситуация только ухудшится.
  • Нельзя унывать, грустить, вспоминать плохое - хандра затянется надолго.
  • Нельзя злиться, ненавидеть, завидовать, поддаваться плохим привычкам и пристрастиям.
  • Нельзя щекотать людей — в смеющегося от щекотки человека могут вселиться темные силы.
  • Нельзя делать и есть заготовки (варенье, соленья и т. д.) - нечисть испортит еду, в доме начнутся сплошные неурядицы.
  • На кухне должен быть идеальный порядок - иначе нечисть наведет свой.
  • Если вы собираетесь посетить церковь, об этом не нужно никому говорить, иначе удача отвернется.
  • Нельзя перешагивать через ветки и кости, пинать ногой вещи на земле — к беде.
  • Нельзя приносить в дом цветущие белые кувшинки — к болезням или гибели домашних животных и скота.
  • Нельзя жадничать — окружающие отвернутся. А вот щедрому человеку воздастся вдвойне.
Кувшинка. Цветок
Кувшинка. Цветок
СС0

Народные приметы на 25 мая

  • На пруду появились листья кувшинки — заморозки прекратятся.
  • Гусь ощипывает свои перья — будет ненастье.
  • Чайки не садятся на воду — к затяжной ненастной погоде.
  • Соловей поет всю ночь — к хорошей погоде.
  • Усилился аромат жимолости, много нектара - к дождю.
  • Восход красного цвета — к жаркому лету с пожарами.
  • Много майских жуков — лето будет засушливым.
  • Солнечное утро — будет сухое лето.
  • Облака вечером синеватые — погода изменится.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость