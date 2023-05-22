22 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Николая Чудотворца 22 мая

22 мая - церковный день памяти Николая Чудотворца и народный праздник Никола Вешний. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Молоко. Печенье. Ужин.
Молоко. Печенье. Ужин.
СС0

Традиции на Николая Чудотворца

Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса и современного образа Деда Мороза, как помощник и покровитель детей, добра, счастья и удачи. Святого еще Николаем Угодником.

На Николу верующим стоит посетить храм, помолиться, помочь милостынями.

Стоит умыться росой, если ее много, для красоты и здоровья. Однако стоит воздержаться от ритуала в черте города и вблизи промышленных объектов.

С 19 мая активно растет трава. По этой причине начинают выгонять лошадей на ночь. Коровы и козы начинают давать больше молока, и оно считается самым вкусным, поскольку животные обильно питаются свежей травой.

В этот день лучше не ложиться спать рано. Нужно провести день активно, а вечером устроить праздник. Кто отпразднует этот день, накроет на стол, пригласит гостей - будет жить в сытости.

Также стоит побаловать детей и животных своим вниманием, вкусными блюдами и угощениями.

Можно работать в саду, на огороде и полях — сажать растения, пропалывать грядки, убирать сорняки, вносить удобрения.

США, Канада, Великобритания: Санта Клаус.
США, Канада, Великобритания: Санта Клаус.
ua.igotoworld.com

Что нельзя делать на Николу Вешнего

  • Не стоит голыми руками поднимать упавший нож — случится ссора. Его нужно поднять, обернув руку тканью.
  • Не стоит прикасаться к ножам и другим острым предметам - топорам, иголкам, косам, пилам, а также нельзя стричься и делать маникюр - по этой же причине.
  • Запрещено купаться в открытых водоемах - могут утащить русалки. Искупаться можно только после Николы - так считалось в старину.
  • Нельзя отказать в милостыне - оказаться на месте просящих.
  • Нельзя убивать пауков — будет серьезная болезнь или разлад в семье.
  • Дети не должны брать угощение от незнакомых людей, иначе станет капризным, если попробует угощение из рук незнакомца.
  • Не рекомендуется сегодня занавешивать окна плотными шторами или другим материалом, который не пропускает свет, иначе Николай Угодник не сможет одарить домочадцев своей любовью, добром и счастьем.
  • Нельзя обижать детей, бездомных, слабых, животных - все сказанное и сделанное вернется, а окружающие отвернутся от человека.
Кот и пес. Кот и собака.
Кот и пес. Кот и собака.
unsplash.com

Народные приметы на 19 мая

  • Дождь — к хорошему урожаю хлеба.
  • Ночью слышен гром — будет хорошая погода.
  • Днем цветы одуванчиков не раскрылись — будет дождь.
  • По небу плывут тучи, но цветы одуванчиков раскрыты — значит, дождь отменяется.
  • Зацвела рябина — осень будет короткая.
  • Скворцы беспокойно перелетают с одного места на другое, сбиваясь в стайки — к перемене погоды.
  • Лягушки квакают — к хорошему урожаю овса.

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