Традиции на Николая Чудотворца
Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса и современного образа Деда Мороза, как помощник и покровитель детей, добра, счастья и удачи. Святого еще Николаем Угодником.
На Николу верующим стоит посетить храм, помолиться, помочь милостынями.
Стоит умыться росой, если ее много, для красоты и здоровья. Однако стоит воздержаться от ритуала в черте города и вблизи промышленных объектов.
С 19 мая активно растет трава. По этой причине начинают выгонять лошадей на ночь. Коровы и козы начинают давать больше молока, и оно считается самым вкусным, поскольку животные обильно питаются свежей травой.
В этот день лучше не ложиться спать рано. Нужно провести день активно, а вечером устроить праздник. Кто отпразднует этот день, накроет на стол, пригласит гостей - будет жить в сытости.
Также стоит побаловать детей и животных своим вниманием, вкусными блюдами и угощениями.
Можно работать в саду, на огороде и полях — сажать растения, пропалывать грядки, убирать сорняки, вносить удобрения.
Что нельзя делать на Николу Вешнего
- Не стоит голыми руками поднимать упавший нож — случится ссора. Его нужно поднять, обернув руку тканью.
- Не стоит прикасаться к ножам и другим острым предметам - топорам, иголкам, косам, пилам, а также нельзя стричься и делать маникюр - по этой же причине.
- Запрещено купаться в открытых водоемах - могут утащить русалки. Искупаться можно только после Николы - так считалось в старину.
- Нельзя отказать в милостыне - оказаться на месте просящих.
- Нельзя убивать пауков — будет серьезная болезнь или разлад в семье.
- Дети не должны брать угощение от незнакомых людей, иначе станет капризным, если попробует угощение из рук незнакомца.
- Не рекомендуется сегодня занавешивать окна плотными шторами или другим материалом, который не пропускает свет, иначе Николай Угодник не сможет одарить домочадцев своей любовью, добром и счастьем.
- Нельзя обижать детей, бездомных, слабых, животных - все сказанное и сделанное вернется, а окружающие отвернутся от человека.
Народные приметы на 19 мая
- Дождь — к хорошему урожаю хлеба.
- Ночью слышен гром — будет хорошая погода.
- Днем цветы одуванчиков не раскрылись — будет дождь.
- По небу плывут тучи, но цветы одуванчиков раскрыты — значит, дождь отменяется.
- Зацвела рябина — осень будет короткая.
- Скворцы беспокойно перелетают с одного места на другое, сбиваясь в стайки — к перемене погоды.
- Лягушки квакают — к хорошему урожаю овса.