22 мая - церковный день памяти Николая Чудотворца и народный праздник Никола Вешний. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Николая Чудотворца

Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса и современного образа Деда Мороза, как помощник и покровитель детей, добра, счастья и удачи. Святого еще Николаем Угодником.

На Николу верующим стоит посетить храм, помолиться, помочь милостынями.

Стоит умыться росой, если ее много, для красоты и здоровья. Однако стоит воздержаться от ритуала в черте города и вблизи промышленных объектов.

С 19 мая активно растет трава. По этой причине начинают выгонять лошадей на ночь. Коровы и козы начинают давать больше молока, и оно считается самым вкусным, поскольку животные обильно питаются свежей травой.

В этот день лучше не ложиться спать рано. Нужно провести день активно, а вечером устроить праздник. Кто отпразднует этот день, накроет на стол, пригласит гостей - будет жить в сытости.

Также стоит побаловать детей и животных своим вниманием, вкусными блюдами и угощениями.

Можно работать в саду, на огороде и полях — сажать растения, пропалывать грядки, убирать сорняки, вносить удобрения.

США, Канада, Великобритания: Санта Клаус. ua.igotoworld.com

Что нельзя делать на Николу Вешнего

Не стоит голыми руками поднимать упавший нож — случится ссора. Его нужно поднять, обернув руку тканью.

Не стоит прикасаться к ножам и другим острым предметам - топорам, иголкам, косам, пилам, а также нельзя стричься и делать маникюр - по этой же причине.

Запрещено купаться в открытых водоемах - могут утащить русалки. Искупаться можно только после Николы - так считалось в старину.

Нельзя отказать в милостыне - оказаться на месте просящих.

Нельзя убивать пауков — будет серьезная болезнь или разлад в семье.

Дети не должны брать угощение от незнакомых людей, иначе станет капризным, если попробует угощение из рук незнакомца.

Не рекомендуется сегодня занавешивать окна плотными шторами или другим материалом, который не пропускает свет, иначе Николай Угодник не сможет одарить домочадцев своей любовью, добром и счастьем.

Нельзя обижать детей, бездомных, слабых, животных - все сказанное и сделанное вернется, а окружающие отвернутся от человека.

Кот и пес. Кот и собака. unsplash.com

Народные приметы на 19 мая

Дождь — к хорошему урожаю хлеба.

Ночью слышен гром — будет хорошая погода.

Днем цветы одуванчиков не раскрылись — будет дождь.

По небу плывут тучи, но цветы одуванчиков раскрыты — значит, дождь отменяется.

Зацвела рябина — осень будет короткая.

Скворцы беспокойно перелетают с одного места на другое, сбиваясь в стайки — к перемене погоды.

Лягушки квакают — к хорошему урожаю овса.

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