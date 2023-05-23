23 мая - народный праздник Симон Посев и церковный день памяти апостола Симона Зилота. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Симонов день

23 мая нужно пройтись босыми ногами по траве или голой земле. Считается, что в такой праздничный день земля может одарить человека своими силами.

Лекарственные растения сегодня обладают особенными свойствами. Травники собирались на сбор кореньев, древесной коры, листьев, почек, цветов, трав, чтобы приготовить настои и разнообразные лекарственные или даже магические средства.

Симонов день считается лучшим днем для поиска кладов. Земля может открыть свои тайны, указать человеку место, где хранятся сокровища.

Если вы не занимаетесь кладоискательством, то можно просто перебрать вещи в шкафах — вполне возможно, в кармане одежды или тайном месте вы найдете спрятанные кем-то или позабытые вами самими деньги, ценные вещи.

Сокровища. unsplash.com

Что нельзя делать на Симона Зилота

Нельзя обходиться грубо с землей, втыкать в нее палки и колья, копать, мусорить. Сегодня у Земли именины, потому к ней нужно относиться с большим почтением и, по возможности, оставить в покое, не тревожить. Человек, нарушивший данный запрет, может сильно пострадать.

Нельзя прятать деньги — их скоро найдут, можно лишиться своих накоплений.

Нельзя тратить много денег, совершать крупные покупки — к бедности, придётся влезать в долги. Наоборот, в такой день следует постараться во всём экономить — это принесет удачу в финансовой сфере жизни.

Нельзя оставлять свой кошелек пустым, нужно положить в него хотя бы одну купюру, чтобы деньги водились.

Нельзя пересаживать растения. По приметам, растения не смогут прижиться на новом месте.

Сокровища. unsplash.com

Народные приметы на 23 мая

Дождь — все лето дождливым будет.

Кучевые облака вечером — к хорошей погоде.

При хорошей погоде цветы одуванчика закрылись раньше 15:00 — будет дождь.

Дождь с ветром — к хорошей погоде.

Утром пчелы летают — к солнечному дню.

Птицы всю ночь поют — перед дождем.

Крот много земли вокруг норы разбрасывает — к дождю.

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