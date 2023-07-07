Названы вещи, которые строго запрещено делать на Ивана Купалу 7 июля

Что можно делать на Ивана Купалу
Праздник начинается еще накануне, в день Аграфены Купальницы, и продолжается всю ночь и весь день.
Перед 7 июля жгли костры, прыгали через них, водили хороводы, гадали, искали цветок папоротника.
Цветок папоротника - это миф, который, по легендам, подарит нашедшему его удачу на всю жизнь.
Считалось, что только сильный духом человек сможет сорвать его.
Любая вода на Купалу считается целебной и магической. 7 июля обязательно нужно, чтобы вас кто-нибудь облил - удача будет сопровождать весь год. А вот если остаться сухим - будут преследовать неприятности.
В этот день также принято плести из цветов венки, которые носили на голове или запускали в водоем, обменивались ими - для укрепления дружбы или любви, и гадали по ним.
На Купалу еще заготавливают веники для бани — считалось, что они подарят силы и здоровье.
Что нельзя делать Ивана Купалу
- Не рекомендуется самостоятельно ходить в лес, на водоемы, в незнакомые, отдаленные от человека места.
- Не стоит проводить день в тишине и одиночестве - считалось, нечисть охотится на таких людей. Нужно проводить время в компании, пригласить гостей или выйти в людное место.
- Нельзя поднимать с земли кем-то обороненные деньги — к нищете.
- Нельзя грустить, вспоминать прошлое - плохое настроение останется надолго. А вот радостное настроение, улыбка и веселье подарят удачу и благополучие.
- В ночь на Ивана Купалу не рекомендуется спать. Хотя бы до полуночи. Раньше верили, что иначе домовой будет вредить и насылать кошмары.
- Нельзя стричь волосы, краситься, завиваться и делать прочие процедуры с волосами — будут плохо расти.
- Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, здоровье, плохие события — ситуация еще больше ухудшится.
Приметы на 7 июля
- Звездная ночь — стоит ждать обильный грибной сезон.
- Большая роса — будет большой урожай огурцов.
- Дождь — к плохому урожаю.
- Дождь — продолжится семь дней, после чего наступит июльская жара.
- Кузнечики громко стрекочут — скоро будет жара.
- Цветы усиливают свой аромат перед дождем.
- Кукушка кукует — осень будет холодная.
- Слышится пение сверчка — зима будет мягкая.