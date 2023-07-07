7 июля
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Ивана Купалу 7 июля

7 июля - народный праздник Иван Купала и церковный Рождество Иоанна Предтечи. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что можно делать на Ивана Купалу

Праздник начинается еще накануне, в день Аграфены Купальницы, и продолжается всю ночь и весь день.

Перед 7 июля жгли костры, прыгали через них, водили хороводы, гадали, искали цветок папоротника.

Цветок папоротника - это миф, который, по легендам, подарит нашедшему его удачу на всю жизнь.

Считалось, что только сильный духом человек сможет сорвать его.

Любая вода на Купалу считается целебной и магической. 7 июля обязательно нужно, чтобы вас кто-нибудь облил - удача будет сопровождать весь год. А вот если остаться сухим - будут преследовать неприятности.

В этот день также принято плести из цветов венки, которые носили на голове или запускали в водоем, обменивались ими - для укрепления дружбы или любви, и гадали по ним.

На Купалу еще заготавливают веники для бани — считалось, что они подарят силы и здоровье.

Иван Купала 2020 в Барнауле.
Иван Купала 2020 в Барнауле.
Анна Зайкова

Что нельзя делать Ивана Купалу

  • Не рекомендуется самостоятельно ходить в лес, на водоемы, в незнакомые, отдаленные от человека места.
  • Не стоит проводить день в тишине и одиночестве - считалось, нечисть охотится на таких людей. Нужно проводить время в компании, пригласить гостей или выйти в людное место.
  • Нельзя поднимать с земли кем-то обороненные деньги — к нищете.
  • Нельзя грустить, вспоминать прошлое - плохое настроение останется надолго. А вот радостное настроение, улыбка и веселье подарят удачу и благополучие.
  • В ночь на Ивана Купалу не рекомендуется спать. Хотя бы до полуночи. Раньше верили, что иначе домовой будет вредить и насылать кошмары.
  • Нельзя стричь волосы, краситься, завиваться и делать прочие процедуры с волосами — будут плохо расти.
  • Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, здоровье, плохие события — ситуация еще больше ухудшится.
Иван Купала 2020 в Барнауле.
Иван Купала 2020 в Барнауле.
Анна Зайкова

Приметы на 7 июля

  • Звездная ночь — стоит ждать обильный грибной сезон.
  • Большая роса — будет большой урожай огурцов.
  • Дождь — к плохому урожаю.
  • Дождь — продолжится семь дней, после чего наступит июльская жара.
  • Кузнечики громко стрекочут — скоро будет жара.
  • Цветы усиливают свой аромат перед дождем.
  • Кукушка кукует — осень будет холодная.
  • Слышится пение сверчка — зима будет мягкая.

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