Традиции на православную Пасху
16 апреля обязательно нужно посетить храм — богослужения проходят весь день. Причем прийти туда нужно в свежей одежде — вчерашнюю носить в этот светлый день не полагается.
В этот день обязательно нужно поздравлять родных и близких словами: «Христос Воскрес!», а в ответ услышать: «Воистину Воскрес!». Также нужно съесть крашенное яйцо и кулич.
Принято считать, что красные яйца на Пасху олицетворяют кровь Христа, которую он пролил во спасение людей. А вот кулич символизирует Тело Христа, а также переломленный на Тайной вечере хлеб.
В доме нужно раскрыть окна, шторы, жалюзи. На Пасху свет имеет очистительную силу. Попав в дом через окна, он очистит жилье от всякого негатива и темных сил.
Будет хорошо помириться с недругами или с теми людьми, с которыми у вас возникла ссора.
Что нельзя делать на Пасху
- Ни в коем случае нельзя на Пасху посещать кладбища. Это нужно делать на Радоницу. Поминать усопших в этот день тоже запрещено.
- Жениться в Пасху нельзя, но договариваться о будущей свадьбе не запрещено, если это действо не сопровождается застольем с обильным питьем.
- Заниматься мытьем, бытовыми делами, рукоделиями не следует.
- Нельзя стричься, краситься, делать прическу, завивку, маникюр, педикюр, идти в салон красоты или к косметологу.
Народные приметы 16 апреля на Никиту Водопола
- Дождь — к ненастной весне.
- Северный ветер — к дождю. Кстати, почитать прогноз погоды на 16 апреля 2023 можно здесь.
- После грома стало прохладно — предвещает холодное лето.
- Цветы мать-и-мачехи закрылись раньше 18:00 — погода испортится.
- Лошади похрапывают и закидывают голову — к скорому дождю.
- Обильно течет березовый сок — лето с частыми дождями.