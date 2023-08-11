11 августа
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Рождество Николая Чудотворца 11 августа

11 августа - церковный праздник Рождество Николая Чудотворца и народный Калинник.

Калина.
Калина.
unsplash.com

Рождество Николая Чудотворца - что за праздник

Николай Чудотворец - покровитель путешественников, моряков, а также сирот и заключннных. Ччитается прообразом Санта Клауса или Деда Мороза.

Известен также как Николай Угодник, Николай Мирликийский и Святой Николай. Родился около 270 года на территории современной Турции — в древнем ликийском городе Патара. Почитается в лике святителей, как чудотворец.

Этому святому посвящено несколько праздников.11 августа - Рождество, 19 декабря - День преставления (успения) Николая Угодника, 22 мая - перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бари.

11 августа 2023 года что можно делать

Верующим стоит посетить храм, помолиться. Подать милостыню. Вести себя подобающе — не ругаться, не злиться, не мыслить зло.

Рутинная работу или отдых, поход в гости, прогулка, простые домашние заботы - лучший способ провести праздник.

Народное название праздника - Калинник. Церковь чтит память мученика Каллиника Киликийского. Также название связано с известной ягодой, которую в это время собирали и готовили пироги, кисель, компот и прочее.

Умывание свежим соком калины с утра — секрет молодости и красоты. Если прислониться к стволу калины или посидеть рядом, можно обеспечить свой организм здоровьем. Обнять калину — весь год здоровым быть.

Считается, что этим утром может ударить мороз. Если это происходило, то предвещало плохой урожай хлеба.

Калина.
Калина.
unsplash.com

Что запрещено делать на Рождество Николая Чудотворца

  • Нельзя поступать грубо с калиной — можно потерять счастье и здоровье. Нельзя находиться рядом с этим растением с плохим настроением или злыми мыслями, ругаться рядом с ними - иначе наступит черная полоса.
  • Нельзя до обеда заниматься финансовыми делами, в том числе что-то продавать, покупать. Нельзя даже обсуждать финансы - к ухудшению этой стороны жизни.
  • Нельзя обижаться по пустякам — к проблемам в любви, отношениях в семье.
  • Нельзя проявлять жадничать, отказывать в помощи - так человек сам окажется на месте нуждающихся.
Калина.
Калина.
unsplash.com

Приметы на 11 августа

  • Туманное утро или день — к хорошему урожаю.
  • Утренний мороз — к плохому урожаю хлеба.
  • Вечером в низинах и на реках виден туман — к большому урожаю грибов.
  • Утро и день теплые — к теплому началу сентября.
  • Ворона сидит клювом к ветру и каркает — к ненастью.
  • Тетерев быстро перелетает через поле — будет ненастная погода.
  • Много орехов и ягод уродилось — к суровой земле.
  • Мало грибов в этом году — к зиме с сильными морозами и большим количеством снега.
  • Туман утром — к малому сбору меда.
  • Спелый овес вновь зазеленел — осень будет ненастная.

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