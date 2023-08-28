Успение Пресвятой Богородицы — праздник и памятный день, который посвящен кончине Божией Матери.

Успение также закрывает Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа.

Разрешено веселье, песни, танцы и все, что было запрещено в пост.

На Спожинки же заканчивали жатву хлеба. Оставляли на поле последний сноп сена несжатым, перевязывали его праздничной лентой и предоставляли духу полей Полевику в качестве подарка. По приметам, там он прятался от непогоды в зимние холода.

28 августа 2023 года что можно делать

Принято устраивать застолье, готовить вкусные блюда в честь окончания поста.

Пригласить друзей, родных, угостить нуждающихся.

Принято солить огурцы именно в этот день - будут особенно вкусными и радовать всю зиму.

Стоит сходить на службу в церковь, помолиться, подать милостыню.

Сено. открытые источники

Что запрещено делать на Успение

Нельзя грубо обращаться с землей - она считается именинницей. Не выбрасывать отходы, не разжигать костры - к проблемам с финансами, голоду.

Нельзя ходить босиком по земле и траве, на которой есть роса - это слезы природы по Богородице.

Нельзя носить неудобную обувь и рисковать получить травму ноги. Если сегодня повредить ноги - к серьезным недугам.

Нельзя ругаться, использовать нецензурную лексику.

Нельзя мыслить плохо, грустить.

Нельзя желать зла, мести, задумывать недоброе, злиться.

Урожай. Сено. СС0

Народные приметы на 28 августа 2023 года

Солнечная и теплая погода сегодня — Бабье лето будет с частыми дождями.

Много паутины — к морозной зиме.

Ночью туман у земли стоит — будет дождь.

Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.

Радуга — осень окажется мягкой и теплой, с умеренными осадками.

Гроза — будет ранняя осень с дождями.

Утро хмурое — стоит ждать дождь вечером.

Мухи особенно приставучие — будет похолодание.

Хлеб уронить — к проблемам со здоровьем.

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