28 августа
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Успение 28 августа

28 августа - церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы и народный Спожинки.

Урожай. Тюки сена.
Урожай. Тюки сена.
открытые источники (CC0)

Успение Пресвятой Богородицы — праздник и памятный день, который посвящен кончине Божией Матери.

Успение также закрывает Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа.

Разрешено веселье, песни, танцы и все, что было запрещено в пост.

На Спожинки же заканчивали жатву хлеба. Оставляли на поле последний сноп сена несжатым, перевязывали его праздничной лентой и предоставляли духу полей Полевику в качестве подарка. По приметам, там он прятался от непогоды в зимние холода.

28 августа 2023 года что можно делать

Принято устраивать застолье, готовить вкусные блюда в честь окончания поста.

Пригласить друзей, родных, угостить нуждающихся.

Принято солить огурцы именно в этот день - будут особенно вкусными и радовать всю зиму.

Стоит сходить на службу в церковь, помолиться, подать милостыню.

Сено.
Сено.
открытые источники

Что запрещено делать на Успение

  • Нельзя грубо обращаться с землей - она считается именинницей. Не выбрасывать отходы, не разжигать костры - к проблемам с финансами, голоду.
  • Нельзя ходить босиком по земле и траве, на которой есть роса - это слезы природы по Богородице.
  • Нельзя носить неудобную обувь и рисковать получить травму ноги. Если сегодня повредить ноги - к серьезным недугам.
  • Нельзя ругаться, использовать нецензурную лексику.
  • Нельзя мыслить плохо, грустить.
  • Нельзя желать зла, мести, задумывать недоброе, злиться.
Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Народные приметы на 28 августа 2023 года

  • Солнечная и теплая погода сегодня — Бабье лето будет с частыми дождями.
  • Много паутины — к морозной зиме.
  • Ночью туман у земли стоит — будет дождь.
  • Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.
  • Радуга — осень окажется мягкой и теплой, с умеренными осадками.
  • Гроза — будет ранняя осень с дождями.
  • Утро хмурое — стоит ждать дождь вечером.
  • Мухи особенно приставучие — будет похолодание.
  • Хлеб уронить — к проблемам со здоровьем.

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