13 декабря
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Жизнь

Не бежать и не бояться. Пять незабываемых встреч людей с медведями на Алтае

В День медведя altapress.ru рассказывает о незабываемых встречах людей с лесным хищником. А также о том, как вести себя в подобных ситуациях.

Медведь в Косихинском районе.
Медведь в Косихинском районе.
Роман Алдергот.

Встреча в Косихинском районе

Фотограф Роман Алдергот пишет, что медведь в Косихинском районе — нечастый гость. По его словам, с животным он встретился впервые: «Это было эмоционально, неожиданно».

Мишка вел себя очень спокойно, услышав меня, поднялся по склону и сел на землю, немного попозировал и отправился дальше по своим делам", — написал Роман.

В Алтайском заповеднике

Еще одна встреча — в Алтайском заповеднике. Медведь дремал на дереве у Телецкого озера.

Зверь сначала не подавал признаков жизни. Инспекторы ошумели, чтобы привлечь его внимание

Мишка опасно свисал с веток над обрывом. На видео он поднимает голову, недоумевая, почему ему мешают спать.

По информации регионального минприроды, в 2022 году выросла популяция бурого медведя. Косолапые стали чаще выходить к населенным пунктам и людям.

При встрече с хищником охотоведы рекомендуют:

  • не приближаться, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной
  • не убегать, так как у зверя срабатывает инстинкт хищника — догнать жертву
  • не делать резких движений
  • не поворачиваться к косолапому спиной
  • громко говорить, ведь любой зверь боится человеческого голоса
  • шуметь

Наведались на завод

Сотрудники недоумевали, как к ним попала медведица с медвежонком. Животные бегали по территории завода в Заринске, а работники спрятались в зданиях.

Комментаторы утверждают, что медвежат поймали, а медведица спряталась на территории завода.

Хулиганство рядом с водопадом

Хозяин леса ломал аншлаг Алтайского биосферного заповедника. Приехав чинить его, сотрудники встретили медведицу с медвежонком на прителецком склоне, рядом с водопадом Корбу.

Напугал туристов и съел суп

Супружеская пара из Тюмени путешествовала по Телецкому озеру на резиновой лодке. Они решили переночевать на берегу в палатке и приготовили суп.

Ночью туристы услышали шум. Выглянули, увидели медведя, прыгнули в лодку и поплыли на турбазу.

На следующее утро медведя не было, супа тоже. Только опрокинутый пустой котелок.

Справка

Ежегодно День медведя отмечают в России 13 декабря. Такую дату выбрали, поскольку считается, что все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.

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