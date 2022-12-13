Не бежать и не бояться. Пять незабываемых встреч людей с медведями на Алтае

В День медведя altapress.ru рассказывает о незабываемых встречах людей с лесным хищником. А также о том, как вести себя в подобных ситуациях.

Встреча в Косихинском районе

Фотограф Роман Алдергот пишет, что медведь в Косихинском районе — нечастый гость. По его словам, с животным он встретился впервые: «Это было эмоционально, неожиданно».

Мишка вел себя очень спокойно, услышав меня, поднялся по склону и сел на землю, немного попозировал и отправился дальше по своим делам", — написал Роман.

В Алтайском заповеднике

Еще одна встреча — в Алтайском заповеднике. Медведь дремал на дереве у Телецкого озера.

Зверь сначала не подавал признаков жизни. Инспекторы ошумели, чтобы привлечь его внимание

Мишка опасно свисал с веток над обрывом. На видео он поднимает голову, недоумевая, почему ему мешают спать.

По информации регионального минприроды, в 2022 году выросла популяция бурого медведя. Косолапые стали чаще выходить к населенным пунктам и людям. При встрече с хищником охотоведы рекомендуют: не приближаться , осторожно покинуть это место , обойдя его стороной

осторожно покинуть это место обойдя его стороной не убегать , так как у зверя срабатывает инстинкт хищника — догнать жертву

так как у зверя срабатывает инстинкт хищника — догнать жертву не делать резких движений

не поворачиваться к косолапому спиной

громко говорить , ведь любой зверь боится человеческого голоса

ведь любой зверь боится человеческого голоса шуметь

Наведались на завод

Сотрудники недоумевали, как к ним попала медведица с медвежонком. Животные бегали по территории завода в Заринске, а работники спрятались в зданиях.

Комментаторы утверждают, что медвежат поймали, а медведица спряталась на территории завода.

Хулиганство рядом с водопадом

Хозяин леса ломал аншлаг Алтайского биосферного заповедника. Приехав чинить его, сотрудники встретили медведицу с медвежонком на прителецком склоне, рядом с водопадом Корбу.

Напугал туристов и съел суп

Супружеская пара из Тюмени путешествовала по Телецкому озеру на резиновой лодке. Они решили переночевать на берегу в палатке и приготовили суп.

Ночью туристы услышали шум. Выглянули, увидели медведя, прыгнули в лодку и поплыли на турбазу.

На следующее утро медведя не было, супа тоже. Только опрокинутый пустой котелок.