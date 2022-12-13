Не бежать и не бояться. Пять незабываемых встреч людей с медведями на Алтае

Встреча в Косихинском районе
Фотограф Роман Алдергот пишет, что медведь в Косихинском районе — нечастый гость. По его словам, с животным он встретился впервые: «Это было эмоционально, неожиданно».
Мишка вел себя очень спокойно, услышав меня, поднялся по склону и сел на землю, немного попозировал и отправился дальше по своим делам", — написал Роман.
В Алтайском заповеднике
Еще одна встреча — в Алтайском заповеднике. Медведь дремал на дереве у Телецкого озера.
Зверь сначала не подавал признаков жизни. Инспекторы ошумели, чтобы привлечь его внимание
Мишка опасно свисал с веток над обрывом. На видео он поднимает голову, недоумевая, почему ему мешают спать.
По информации регионального минприроды, в 2022 году выросла популяция бурого медведя. Косолапые стали чаще выходить к населенным пунктам и людям.
При встрече с хищником охотоведы рекомендуют:
- не приближаться, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной
- не убегать, так как у зверя срабатывает инстинкт хищника — догнать жертву
- не делать резких движений
- не поворачиваться к косолапому спиной
- громко говорить, ведь любой зверь боится человеческого голоса
- шуметь
Наведались на завод
Сотрудники недоумевали, как к ним попала медведица с медвежонком. Животные бегали по территории завода в Заринске, а работники спрятались в зданиях.
Комментаторы утверждают, что медвежат поймали, а медведица спряталась на территории завода.
Хулиганство рядом с водопадом
Хозяин леса ломал аншлаг Алтайского биосферного заповедника. Приехав чинить его, сотрудники встретили медведицу с медвежонком на прителецком склоне, рядом с водопадом Корбу.
Напугал туристов и съел суп
Супружеская пара из Тюмени путешествовала по Телецкому озеру на резиновой лодке. Они решили переночевать на берегу в палатке и приготовили суп.
Ночью туристы услышали шум. Выглянули, увидели медведя, прыгнули в лодку и поплыли на турбазу.
На следующее утро медведя не было, супа тоже. Только опрокинутый пустой котелок.
Справка
Ежегодно День медведя отмечают в России 13 декабря. Такую дату выбрали, поскольку считается, что все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.
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