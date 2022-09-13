Не был болен: близкие рассказали, как ушел из жизни режиссер культового фильма «Мужское и женское»

Близкие Жан-Люка Годара рассказали, как ушел из жизни известный во всем мире кинорежиссер, сообщает Libération.

Он прибег к помощи эвтаназии.

«Он не был болен, он просто устал. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — цитирует окружение Годара Lenta.ru.

О смерти 91-летнего Годара стало известно 13 сентября.

Его фильмография насчитывала 130 картин. Картины «На последнем дыхании», «Мужское-женское» и «Жить своей жизнью» оказали влияние на развитие мирового кинематографа.

Годар — обладатель «Оскара» 2011 года. Также в его коллекции — награды престижных кинофестивалей.

Эвтаназия в спорте

Ранее чемпионка Паралимпийских игр, бельгийка Марике Верворт, ушла из жизни при помощи эвтаназии в возрасте 40 лет.

Спортсменка страдала прогрессирующим заболеванием мышц. Оно вызывало постоянную боль, судороги, паралич ног. Женщина не могла спать.

В 2012 году на Паралимпийских игр в Лондоне спортсменка выиграла золотую и серебряную медали. На ее счету также серебро и бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В России

В 2019 году министр здравоохранения (на тот момент — Вероника Скворцова, — прим.ред.) прокомментировала возможность эвтаназии в России.

Глава ведомства заявила, что вопрос введения эвтаназии в России должен решаться народом, но пока сложно прогнозировать, как именно это будет происходить, нет даже сроков рассмотрения этого вопроса.

Скворцова отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют правом на эвтаназию.

О процедуре

Эвтаназия — процедура по ускорению смерти больного по его просьбе.

В России запрещена 45 ст. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», в которой отказ искусственно поддерживать жизнь пациента тоже расценивается как эвтаназия.