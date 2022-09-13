13 сентября
﻿
Жизнь

Не был болен: близкие рассказали, как ушел из жизни режиссер культового фильма «Мужское и женское»

Близкие Жан-Люка Годара рассказали, как ушел из жизни известный во всем мире кинорежиссер, сообщает Libération.

Укол.
Укол.
СС0

Он прибег к помощи эвтаназии.

«Он не был болен, он просто устал. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — цитирует окружение Годара Lenta.ru.

О смерти 91-летнего Годара стало известно 13 сентября.

Его фильмография насчитывала 130 картин. Картины «На последнем дыхании», «Мужское-женское» и «Жить своей жизнью» оказали влияние на развитие мирового кинематографа.

Годар — обладатель «Оскара» 2011 года. Также в его коллекции — награды престижных кинофестивалей.

Эвтаназия в спорте

Ранее чемпионка Паралимпийских игр, бельгийка Марике Верворт, ушла из жизни при помощи эвтаназии в возрасте 40 лет.

Спортсменка страдала прогрессирующим заболеванием мышц. Оно вызывало постоянную боль, судороги, паралич ног. Женщина не могла спать.

В 2012 году на Паралимпийских игр в Лондоне спортсменка выиграла золотую и серебряную медали. На ее счету также серебро и бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В России

В 2019 году министр здравоохранения (на тот момент — Вероника Скворцова, — прим.ред.) прокомментировала возможность эвтаназии в России.

Глава ведомства заявила, что вопрос введения эвтаназии в России должен решаться народом, но пока сложно прогнозировать, как именно это будет происходить, нет даже сроков рассмотрения этого вопроса.

Скворцова отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют правом на эвтаназию.

О процедуре

Эвтаназия — процедура по ускорению смерти больного по его просьбе.

В России запрещена 45 ст. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», в которой отказ искусственно поддерживать жизнь пациента тоже расценивается как эвтаназия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость