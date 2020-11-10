Не более 12 минут. Алтайским врачам рассчитали максимальное время на каждого пациента

Минздрав России решил, сколько времени специалисту нужно потратить, чтобы не только осмотреть пациента, но и заполнить необходимые документы, пишет « Парламентская газета ».

Министерство в своем приказе, вступившим в силу 9 ноября, указало шесть специальностей. Самый длительный прием у фтизиатра — 35 минут, а гематологу достаточно и 20 минут.

Сколько врач в поликлинике должен осматривать пациента:

фтизиатр — 35 минут;

пульмонолог — 26 минут;

хирург — 26 минут;

онколог — 23 минуты;

гематолог — 20 минут;

инфекционист — 20 минут.

Стоит отметить, что речь идет о времени, если пациент заболел. Однако если цель визита — профилактика, то норматив сокращается: для фтизиатров на 10−20%, для остальных специалистов — на 30−40%.

Таким образом, не более 12 минут должны потратить, к примеру, гематолог и инфекционист. За это время нужно принять человека и заполнить необходимые бумаги.

Врач. Доктор. Медицина. CC0

В Минздраве рассчитали даже время на заполнение документации: гематологи, инфекционисты, пульмонологи и онкологи должны тратить не более 35% от длительности приема, фтизиатры — не более 37%, хирурги — не более 39%.

Получается, что хирург на пациента с заболеванием должен потратить 26 минут, из которых не более 10 минут — на бумаги.

Если говорить о профилактике, то время приема у хирурга сокращается до 16 минут, из которых на документы он должен потратить не более 6 минут.

«Представленные нормы станут основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей-специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно», — уточняет министерство в своем приказе.

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов успокоил врачей, заверив, что их не будут наказывать, если они потратят больше времени на «сложного» пациента.

Также он развеял опасения граждан. Депутат уверен, что медики не начнут вести прием, постоянно поглядывая на часы.

«Тему поминутного расчета времени на одного пациента мы неоднократно обсуждали с руководством Минздрава. Речь в приказе идет о нормативах, необходимых для планирования деятельности медорганизации. То есть это, по сути, условные единицы, которые будут использовать, в частности, чтобы понять, сколько пациентов врач может принять за смену, и сформировать электронную очередь», — пояснил Морозов.

Депутат также отметил, что медучреждениям разрешили корректировать поминутные нормы с учетом плотности населения, но лишь незначительно.

Ранее минздрав Алтайского края задумал снизить социальную напряженность за счет выдачи бесплатных лекарств.