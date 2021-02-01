«Не будьте марионеткой в чужих руках». Астрологический прогноз на 1−7 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля. Кому работать в поте лица, кому — отдыхать, а кому — выбирать «сон или отчет», мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе овнам грозит нервное или физическое истощение от перенапряжения и стресса. Долго вы так не протяните, это нужно срочно исправлять. Начните с малого. Допустим, с режима сна или правильного рациона. Будьте уверены, что организм ответит вам благодарностью и бодростью.

Телец

Неделя Тельцов будет окутана романтикой и влюбленностью. Вы будете видеть во всем красоту и гармонию. Если заметите что-то, что выбивается из этого равновесия, постарайтесь не обращать внимания. Влюбитесь в мир, и он ответит вам взаимностью.

Близнецы

Близнецов всю неделю будет преследовать постоянный выбор между тем чтобы делать то, что хочется и тем, что хотят другие. Очень важно соблюсти гармонию между «надо» и «хочу». Чтобы при этом не пострадали окружающие, и вы остались довольными собой.

Рак

Следите, чтобы не упало настроение. Оно, к сожалению, всю неделю будет нестабильным. Поэтому старайтесь общаться с людьми позитивными и оптимистичными. Бегите от пессимистов и нытиков.

Молчание. unsplash.com.

Лев

Львам нужно внимательно отнестись к тому, как и что вы говорите. Пословица про слово-воробья как никогда актуальна для вас. Будьте бережнее. Если не знаете, как сказать, — лучше помолчите.

Дева

Девам очень важно следить за своей самооценкой. Стараясь казаться лучше, чем вы есть, и стремясь выглядеть более круто и респектабельно, вы, с большой вероятностью, станете марионеткой в чужих руках. Будьте к себе более снисходительны.

Весы

Весам на этой неделе будет полезно заняться самообразованием или обучением. Вам удивительно легко удастся закрыть все долги в учебе. Ваш интеллект зашкаливает, ваша сообразительность на высоте, вы великолепны!

Скорпион

У Скорпионов наступает неделя исполнения желаний. Будьте искренними и открытыми миру и вы получите желаемое. Мечтайте! Главное точно знать, чего вы хотите. И самое главное — сделайте так, чтобы все вокруг узнали о вашем сокровенном желании.

Работа в офисе. pixabay.com

Стрелец

У Стрельцов начнутся подвижки в работе. Насколько большие — зависит от вашей активности. Помните, что инициатива не будет наказуемой. Только не перестарайтесь: ходить по головам не нужно.

Козерог

Козерогам стоит взять отпуск, потому что ваша деловая хватка может ослабнуть и вы упустите что-то, о чем будете сильно жалеть. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Отложите важное, чтобы еще раз все перепроверить и сделать хорошо.

Водолей

Водолеям очень хорошо на этой неделе заняться документацией и неважно какой, юридической или бухгалтерской. Приведите все в порядок, чтобы не не упустить ничего важного. Удачный период для совершения сделок.

Рыбы

Рыбам стоить вспомнить, что они не одни в воде. У вас есть семья, с которой нужно проводить время. Если вы пока еще не обзавелись своей семьей, навестите родителей и других родственников.

Счастье pixabay.com