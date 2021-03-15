Не дайте поймать себя в ловушку вины. Астрологический прогноз на 15−21 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 15 по 21 марта. Кому вспоминать о любимых, а кому — о друзьях, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Эта неделя будет достаточно напряженной для всех знаков зодиака, постарайтесь не заниматься крупными делами. Воздержитесь от дальних поездок и путешествий.

Овен

Овнам на этой неделе нужно сосредоточиться на собственных достижениях и результатах. Придется потрудиться, но результат не заставить себя ждать. Постарайтесь делать все, используя собственные ресурсы. Проявите всю свою изобретательность и креативность.

Телец

Тельцам способствует удача. Делайте все внимательно и аккуратно, и заслуженная награда вам гарантирована.

Близнецы

Близнецам на этой неделе лучше заняться поисками себя. Посвятите эту неделю медитации, самоисследованию, почитайте философские труды, сходите в церковь. Постарайтесь осознать свое место в этом мире, свою полезность и важность для людей.

Страх , депрессия , отчаяние. CC0

Рак

Раков на этой неделе может захватить чувства вины и стыда. Эти ощущения могут подогреть ваши родственники. Не дайте поймать себя в ловушку вины.

Лев

Львам на этой неделе будет сложно избежать резкого и неожиданного события, которое выбьет их из колеи. Проявите всю свою смелость, чтобы не впасть в ступор, иначе не выйдете сухим из воды.

Дева

Девам очень важно обратить внимание на своего любимого человека, услышать его пожелания. Он очень долго не может до вас достучаться. Вам нужно сделать все, чтобы между вами снова появилось взаимопонимание.

Весы

Весам очень важно позаботиться о своем здоровье — физическом и психическом. Накопленный стресс может привести к эмоциональному опустошению и ослаблению вашего иммунитета, что может быть причиной заболевания.

Болезнь , ОРВИ. CC0

Скорпион

Скорпионам очень важно не верить первому встречному, который может пообещать вам золотые горы, а потом исчезнуть. Доверяйте своему разуму и тогда распознаете обманщика за версту.

Стрелец

У Стрельцов наступает благоприятный период для переезда. Выбирайте варианты внимательно, но помните, что не место красит человека, а человек место.

Козерог

Козерогам давно пора засучить рукава и взять управление в свои руки. Окружающие ждут вашего жесткого руководства. И поэтому проявите мужество и твердость, доведите начатое дело до логического завершения. Даже если вы станете для кого-то врагом.

Водолей

Водолеям очень важно провести эту неделю с родными и близкими. Очень хороший период для налаживания контакта с дальними родственниками.

Интернет. Любовь. pixabay.com.

Рыбы

Рыбам нужно вспомнить о том, что у них есть верные и надежные друзья. Вы давно с ними не общались, и они нуждаются во внимании и поддержке. И даже если вам кажется, что все в порядке, постарайтесь проведать всех.