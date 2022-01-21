Не дом, а дурдом! Капитальный ремонт в Славгороде делают только по представлению прокуратуры?

Депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев крайне возмущен тем, как проводится капитальный ремонт многоквартирного дома 121 по ул. Луначарского в Славгороде. Дом старый, больше 50 лет, ни разу не ремонтировался. Люди живут просто в нечеловеческих условиях — кирпич рушится, в стенах щели и трещины, которые видны снаружи, цоколь покрыт плесенью, в квартирах запах сырости. А срок капитального ремонта все переносится и переносится. Судя по обращениям в приемную депутата, переносить сроки капремонта на поздние годы становится системой в крае .

Фото предоставлено пресс-службой «Единой россии»

Политик познакомился с жителями этого дома прошлым летом, во время предвыборной работы в Славгороде. Они рассказали, что в 2015 году, на доме ремонтировали крышу, якобы за счет федерального бюджета. Обещали, что после отделают сайдингом и завершат ремонт. Но что-то пошло не так — местная власть отчиталась, что ремонт на доме завершен, а стоимость ремонта крыши решили раскидать на жильцов — более 700 тыс рублей, повысив тариф. В доме в основном живут пожилые люди, пенсии им едва хватает на лекарства, коммуналку и продукты. А тут получается остались и без обещанного ремонта (планировали в 2019—2022), и с неподъемным для них долгом.

Александр Терентьев направил запрос в прокуратуру. В ходе проверки надзорные органы подтвердили, что ремонт крыши, действительно, был произведен регоператором, однако достаточных средств на счете дома не было, ввиду чего, образовалась задолженность. «Ремонтные работы проведены в соответствии с проектно сметной документацией, и приняты собственниками помещений МКД без замечаний», — сообщает прокуратура. Однако, в ходе проверки ими было установлено, что капитальный ремонт фасада МКД, который был запланирован на 2017−2019 гг. по инициативе администрации г. Славгорода перенесен на 2041−2043 гг. без рассмотрения этого вопроса на общем собрании собственников. Надзирающий прокурор вынес представление главе города, но поскольку должных мер по актуализации программы не последовало представление было вынесено краевому Минстрою.

Фото предоставлено пресс-службой «Единой россии»

Также в ходе проверки прокуратура обнаружила ненадлежащее техническое состояние отмосток, входных дверей подъездов, стен, за что получила «нагоняй» обслуживающая дом управляющая кампания. А также вовремя заметили дефекты монтажа тепловой камеры, которая, если говорить словами жильцов, «держалась на соплях». Теплоснабжающая компания МУП «Коммунальщик» тоже получила «цу» от прокуратуры.

Однако этих решений, видимо, местным чиновникам, коммунальным службам и даже Минстрою было мало. Жители дома вновь обратились к Александру Терентьеву с просьбой остановить бездействие. «В 2041 году дому будет 100 лет, а нас уже не будет», — пишут измученные постоянными обещаниями жильцы. Повторный запрос депутата Госдумы в прокуратуру привел к новым представлениям. Теперь уже в адрес Губернатора Алтайского края.