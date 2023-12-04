«Не думайте только о себе». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошее время, чтобы и поработать, и как следует отдохнуть. Заводите домашних питомцев, открывайте бизнес, покупайте подарки, балуйте себя обновками. В пятницу устройте разгрузочный день», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, вам под силу разрешить любые кризисы. Помогайте другим навести порядок там, где они боятся. Чистите канализацию, разбирайтесь с хроническими заболеваниями. Готовьте вкусненькое, побалуйте этим близких.

Тельцы, вы способны наладить контакт с любыми родственниками или коллегами по работе. Улучшайте микроклимат семьи или рабочего коллектива. Помогайте другим справиться с их слабостями, плохими привычками.

Близнецы, никто кроме вас самих не может принести вам проблем на неделе. Будьте вежливы, тактичны. Особенно со второй половиной. Не выясняйте отношения. Работайте, учитесь. Успевайте сделать по максимуму.

Раки, вам лучше настроиться на рабочий лад. Не ожидать романтики и приключений. Сосредоточьтесь на деталях. Проявите усидчивость и терпение. На выходных появится возможность расслабиться и отдохнуть.

Львы, развивайте свои способности, пишите, общайтесь с соседями, ближайшим окружением. Сложности на неделе могут возникать из-за вашего желания навязать свою волю домочадцам.

Девы, ваша задача заняться своим внутренним миром. Какие эмоции вы проживаете? Или боитесь прожить? Что происходит с вами внутри? Свое счастье вы не найдете снаружи. Оно внутри вас.

Весы, можно наконец-то последить за собой. Поправляйте здоровье. Займитесь своим питанием. Найдите общий язык с братьями, сестрами. Попросите поддержки партнера.

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Скорпионы, у вас много энергии. Вам все под силу. Приводите себя в порядок. Возьмите ответственность за рабочие процессы в свои руки. Беритесь за самое сложное для вас.

Стрельцы, вам нужно говорить с партнером так, чтобы его не подавлять. Учитесь чему-нибудь или обучайте. Станьте хорошим учеником, слушателем. И к вам тоже будут прислушиваться.

Козероги, у вас есть прекрасная возможность встретить вторую половинку и обрести семью. Родственники помогут вам избавиться от иллюзий, ясно увидеть происходящее. Займитесь своей спиной.

Водолеи, пейте больше воды, двигайтесь. Не питайтесь как попало и чем попало. Вы сейчас суперэффективны и работоспособны. Но это не значит, что нужно доводить себя до изнеможения. Поддержите иммунитет.

Рыбы, попробуйте не думать только о себе. Ваш авторитет значительно возрастет, если вы попробуете больше отдавать, чем брать. Проведите эксперимент. Никто не пострадает. Даже вы.