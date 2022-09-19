19 сентября
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Жизнь

«Не гонитесь за романтикой». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя очищения от любых материальных привязанностей и сравнений. На выходные не планируйте важные дела, вспомните о родных», — говорит нашим читателям барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
altapress.ru.

Светлана Черемисина рекомендует Скорпионам обсудить планы по работе с партнером и предложить ему свою помощь, вам это будет нетрудно. Стрельцов же служебные вопросы могут довести до стресса. «Не спешите увольняться, если потеряли смысл или новости вас разочаровали», — советует специалист.

Разочароваться могут и Рыбы, но, как ни парадоксально, от этого они только выиграют, отмечает астропсихолог. Он советует переключить внимание на свои желания.

Побыть в уединении следует и Близнецам. «Позвольте себе отдохнуть и восстановиться. И пусть весь мир подождет», — говорит Черемисина. Тайм-аут для переосмысления придется взять Львам. Им требуется пересмотреть свое отношение к деньгами, питанию, речи и внешнему виду.

Следует внимательнее следить за здоровьем Девам. «Не перегружайте голову задачами и вовремя отдыхайте», — советует специалист. Хорошие привычки в питании, разгрузочный день и обследование ЖКТ — то, что нужно Овнам. А вот погони за деньгами и романтикой пока нужно оставить.

Будьте осторожны

«Не читайте нотаций детям, лучше общайтесь с яркими и сильными женщинами и обучитесь декору, принесет пользу», — говорит Светлана Черемисина Тельцам. Раков она просит быть более искренними и открытыми или хотя бы признаться себе, что действительно чувствуете.

«Вы сами портите себе жизнь и отношения», — обращается астропсихолог к Весам. — Честно признайтесь в своих амбициях и желаниях, это важно".

Познать психологию отношений придется и Козерогам, которые как никто другой смогут в этом приуспеть. «В зарубежных поездках будьте осторожны», — предостерегает их специалист.

А Водолеев она просит не откладывать на потом разговоры по душам и открыть сердце близким.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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