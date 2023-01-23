«Не ищите крайнего». Мэр Бийска ответил на вопрос о состоянии дорог в городе

Виктор Щигрев отметил, что его не стоит сравнивать с предыдущем градоначальником, и пообещал начать работу в новом формате.

«Я очень благодарен Александру Петровичу за тот опыт, который я получил, работая в его команде. Но сегодня мы пробуем новые подходы и форматы — этого требует время. Мы с ним совсем не конкуренты. Я коренной бийчанин, здесь живет моя семья: дети, родители — все мы с вами», — заявил он.