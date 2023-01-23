«Не ищите крайнего». Мэр Бийска ответил на вопрос о состоянии дорог в городе

Виктор Щигрев отметил, что его не стоит сравнивать с предыдущем градоначальником, и пообещал начать работу в новом формате.
«Я очень благодарен Александру Петровичу за тот опыт, который я получил, работая в его команде. Но сегодня мы пробуем новые подходы и форматы — этого требует время. Мы с ним совсем не конкуренты. Я коренной бийчанин, здесь живет моя семья: дети, родители — все мы с вами», — заявил он.
Мэр Бийска надеется, что теперь дальнейшая работа будет выстроена таким образом, чтобы все вопросы решали в пользу города.
Также Щигрев указал на состояние дорог в Бийске. Он призвал не искать «крайнего и виноватых в состоянии улиц» и заявил, что сотрудники дорожных служб делают все возможное.
Градоначальник поблагодарил тех, кто высказывает в комментариях конкретные предложения и просьбы. Как уверяет Щигрев, их оперативно обрабатывают.
При этом Щигрев решил запустить модерацию комментариев и удалять все оскорбления и ругательства в своем Telegram-канале.
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