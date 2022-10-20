Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что задержание сына Артема Усса в Италии — политически мотивированно. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Александр Усс не согласен с обвинением своему сыну.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной».

Губернатор считает, что незаконными действия сына стали только потому, что делались «на благо России».

Потому он уверен, что обвинения носят политический окрас.

Ранее Министерство юстиции США обвинило Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Его задержали в Италии.