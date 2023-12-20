20 декабря
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Жизнь

Не опять, а снова. Почему сроки открытия самой большой поликлиники в Алтайском крае постоянно переносят, рассказал глава минздрава

Строительства поликлиники №14 — самого большого медучреждения в крае — ждали три года. Теперь же ждут открытия поликлиники, которого так и не случилось в 2023 году. Причину переноса сроков прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Строительство поликлиники №14.
Строительство поликлиники №14.
zdravalt.ru

Дмитрий Попов заявил, что поликлинику могут открыть после новогодних праздников. На данный момент строительство медучреждения завершено на 99%.

Журналисты поинтересовались, почему клинику не смогли открыть в 2023 году. Дмитрий Попов заявил, что дать ответ на этот вопрос может только министерство строительства, так как оно выступает заказчиком объекта.

«Стройнадзор несколько раз выносил заказчику и подрядчику замечания, которые требуют скорейшего исправления. Думаю, коллеги с этим справятся», - отметил он.

С медицинской же стороны замечаний у Дмитрия Попова нет. Поликлиника обеспечена современным оборудованием, в том числе тяжелым — томографом, флюорографом, рентгенаппаратами и маммографами. «В данном случае есть все, что требуется», - заявил глава министерства.

Поликлиника №14 в Барнауле.
Поликлиника №14 в Барнауле.
Минздрав АК.

Напоминаем, что изначально планировалось открыть поликлинику №14 еще в апреле. Затем сроки перенесли на конец 2023 года, однако долгожданного открытия так и не произошло.

Между тем за это время медучреждение уже успело сменить название. Теперь оно будет называться консультативно-диагностической поликлиникой №14. Новое название необходимо в связи с будущим расширением поликлиники, отметили в пресс-службе поликлиники. Врачи будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические услуги.

После открытия в поликлинике ожидают существенный рост пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультацией.

Строительство парковки у поликлиники №14.
Строительство парковки у поликлиники №14.
altapress.ru

«Мощности указанных подразделений рассчитаны не только на прикрепленных пациентов, но и на жителей всего Индустриального района», - отмечает Денисов.

Поликлиника готова принимать до 900 человек в день и будет работать в две смены. При планировке здания посетителей хотят разделять на несколько потоков.

Поликлиника №14 стала самым масштабным строительным объектом в Алтайском крае. Это первая типовая поликлиника, которую ждали с 2020 года. Большой материал об этом можно почитать на сайте altapress.ru.

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