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6 февраля
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Жизнь

«Не переломать ноги»: барнаульцы жалуются на нечищенные лестницы около закрытого Дворца спорта

Жители Барнаула пожаловались на опасные лестницы около Дворца спорта. Всю зиму их не чистят от снега, поэтому есть риск переломать ноги.

Нечищенный снег около Дворца спорта.
Нечищенный снег около Дворца спорта.
Barnaul22

«Хотелось бы обратить внимание на то, как чистят снег у Дворца спорта. Чтобы спуститься по лестнице, нужно в буквальном смысле скатиться. И так со всех сторон. Главное, ноги не переломать», — написала Полина Князева в паблике Barmaul22.

Девушка приложила снимки: пройти по лестницам почти невозможно.

Барнаульский Дворец зрелищ и спорта остается закрытым с 10 октября 2018 года. Прокуратура и МЧС нашли там многочисленные нарушения противопожарной безопасности.

В декабре 2018 года краевой суд оставил в силе решение районного суда: объект будет закрыт до тех пор, пока там не устранят все нарушения пожарной безопасности.

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