Не пей, не кури, не сиди в телефоне. На Алтае появились мотивационные баннеры для молодежи

Плакаты разработало управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с бюро иллюстраций mcArtney.
Авторы концепции и дизайнер-иллюстратор Анастасия Петренко показали, что курение разрушает легкие, организм, а в сложившейся ситуации в мире, кислород и здоровье — это главная ценность человека, прогулки на свежем воздухе без гаджетов — это психическое и физическое здоровье и так далее.
«Рекламные модули нацелены привлечь внимание и призвать молодых людей к тому, что позитив, здоровый образ жизни и любовь смогут сделать человека лучше, сильнее, чище. Уверены, что наша рекламная кампания поможет поменять взгляд молодежи на те или иные вещи, совершать правильные поступки», — заявили в управлении.
Ранее в России вышел закон, в котором к молодежи отнесли лиц в возрасте от 14 до 35 лет.