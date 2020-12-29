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Жизнь

Не пей, не кури, не сиди в телефоне. На Алтае появились мотивационные баннеры для молодежи

В Алтайском крае появились мотивационные баннеры для молодежи, которые предостерегают молодое поколение от вредных привычек и пропагандируют традиционные семейные ценности.

Мотивационные баннеры для молодежи.
Мотивационные баннеры для молодежи.
пресс-служба управления молодежной политики Алтайского края

Плакаты разработало управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с бюро иллюстраций mcArtney.

Авторы концепции и дизайнер-иллюстратор Анастасия Петренко показали, что курение разрушает легкие, организм, а в сложившейся ситуации в мире, кислород и здоровье — это главная ценность человека, прогулки на свежем воздухе без гаджетов — это психическое и физическое здоровье и так далее.

«Рекламные модули нацелены привлечь внимание и призвать молодых людей к тому, что позитив, здоровый образ жизни и любовь смогут сделать человека лучше, сильнее, чище. Уверены, что наша рекламная кампания поможет поменять взгляд молодежи на те или иные вещи, совершать правильные поступки», — заявили в управлении.

Ранее в России вышел закон, в котором к молодежи отнесли лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

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