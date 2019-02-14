Не пить, поститься: почему РПЦ против григорианского календаря?

14 февраля 1918 года российское государство перешло с юлианского календаря на григорианский. Противником этого события была Русская Православная Церковь (РПЦ). За сто с лишним лет ее позиция по переходу на григорианский календарь в целом не изменилась. Почему настоятели хотят вернуть все назад и считают, что с переходом на «старый» календарь людям будет легче соблюдать пост — в материале altapress.ru

В начале XX века православие в Российской империи было государственной религией. В качестве гражданского календаря в стране использовался юлианский, в то время как в большинстве Европейских стран уже жили по григорианскому. Это затрудняло отношения с другими странами на политической арене.

Два пути к григорианскому календарю

Впервые вопрос о необходимости перейти на новое время подняли в 1917 году на заседании Совнаркома. В 1918 году там же выдвинули два варианта развития событий. Первый: переходить на «новое время» постепенно, то есть из каждого года вычитать сутки — и так на протяжении 13 лет (разница между календарями составляла 13 дней). Этот вариант предполагал возможность такого календарного перехода и для церкви.

Второй вариант, более жесткий, подразумевал единовременную замену юлианского календаря. И интересы церкви такой вариант не учитывал, но очень нравился Владимиру Ленину.

Старый год — новый календарь

В качестве решения выступили два декрета. Первый приняли 5 февраля (23 января «по старому стилю»). В нем говорилось об отделении церкви от государства. Во втором, подписанном председателем Совнаркома 8 февраля (26 февраля в юлианском календаре) — о введении в Российской республике западноевропейского календаря.

«Старое» 1 февраля 1918 года по новому календарю обязали считать 14-м. Церковь осталась в прежнем положении и до сих пор пользуется календарем «старого стиля», по которому жили апостолы и святые отцы.

Будет ли переход на юлианский календарь

Пятый канал сообщает, что в 2018 году представители Русской православной церкви поддержали идею депутатов ЛДПР о возвращении в Россию юлианского календаря.

Протоиерей Александр,

настоятель храма всемилостивого Спаса:

Рождество будет перед Новым годом. Что очень удобно. А то большинство на Новый год напируется — и пост нарушат и праздник смажет.

Законопроект в правительстве не поддержали, сославшись на материальную составляющую «эксперимента».

В свою очередь РПЦ переходить на григорианский календарь тоже не собирается. В одном из эфиров передачи «Церковь и мир» на канале «Россия24» митрополит Илларион однозначно высказался об этом.

Митрополит Илларион,

епископ Русской православной церкви:

В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря.

На недовольство верующих по поводу совпадения Нового года и Рождественского поста митрополит ответил, что для перехода на григорианских календарь церкви придется поменять весь литургический строй. К этому, по его мнению, не готов сам народ.