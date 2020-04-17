Не питали иллюзий. Глава Алтая записал видеообращение к жителям

С самого начала, говорит глава региона, власти предпринимали максимально возможные меры по профилактике: ввели режим самоизоляции, отказались от приема туристов и авиарейсов, проводили дезинфекцию.
При этом никогда не питали никаких иллюзий и готовились к любым вариантам развития событий, уверяет он.
Первым заболевшим коронавирусом на Алтае оказалась 67-летняя жительница села Онгудай Онгудайского района. По предварительным данным, к ней приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
Хорохордин призвал каждого жителя Республики Алтай задуматься о своем здоровье, обязательно находиться дома. Особенно это касается жителей Онгудая, говорит он.
По данным орперативного штаба Алтайского края на 16 апреля, количество инфицированных составляет 48 человек.