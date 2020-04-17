Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 апреля 11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Не питали иллюзий. Глава Алтая записал видеообращение к жителям

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин записал видеообращение к жителям в связи с выявлением первого инфицированного Covid-19 в регионе. По его словам, власти иллюзий не питали и готовились.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

С самого начала, говорит глава региона, власти предпринимали максимально возможные меры по профилактике: ввели режим самоизоляции, отказались от приема туристов и авиарейсов, проводили дезинфекцию.

При этом никогда не питали никаких иллюзий и готовились к любым вариантам развития событий, уверяет он.

Первым заболевшим коронавирусом на Алтае оказалась 67-летняя жительница села Онгудай Онгудайского района. По предварительным данным, к ней приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

Хорохордин призвал каждого жителя Республики Алтай задуматься о своем здоровье, обязательно находиться дома. Особенно это касается жителей Онгудая, говорит он.

По данным орперативного штаба Алтайского края на 16 апреля, количество инфицированных составляет 48 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость