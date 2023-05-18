Не покладая ног. Как и зачем люди бегают в горах Алтая — фотоподборка

Горный бег — дисциплина в легкой атлетике. Ее смысл заключается в том, чтобы добежать до финиша по предварительно определенной трассе через горную местность.
Факты
- Первые официальные соревнования по горному бегу состоялись в ХІ веке в Шотландии — тогда король Малькольм III объявил конкурс на самого быстрого гонца.
- Современные принципы горного бега сформировала Британская ассоциация любителей легкой атлетики, которая была основана в 1880 году.
- В Республике Алтае регулярно проводят соревнования по горному бегу. Атлеты пробегают 110 километров и набирают высоту более 5 километров.
- Барнаульский бегун Антон Букин на Большой Катунской тропе-2022 стал победителем в общем зачете за все дни многодневки.