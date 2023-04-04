Хорошо питается и хочет домой. Стало известно о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильном состоянии, но его не торопятся выписывать из реанимации. Об этом сообщил источник ТАСС .

По словам источника, Роман Костомаров постепенно восстанавливается. У него больше нет высокой температуры, также он больше не нуждается в трахеостоме.

Однако спортсмена не торопятся переводить из реанимации. Врачи ждут восстановления тканей, ему регулярно делают перевязки.

«Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — сообщает источник.

Ранее спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.