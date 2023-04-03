Подруга юношества Костомарова: отсутствие ног или рук не значит, что человек не может радоваться

По ее мнению, в ампутации нет ничего страшного. Дело в том, что около 10 лет назад Волохова сама потеряла ногу и руку в результате автомобильной аварии. Сейчас она прыгает с парашютом, занимается единоборствами, воспитала детей и сейчас помогает ампутантам восстановить психологическое здоровье.

По мнению Волоховой, главное, чтобы организм смог выжить и выстоять, указывает Газета.Ru. И подчеркнула — гораздо больший риск для жизни по сравнению с ампутацией несет в себе заражение крови.

Она уверена — если у человека нет ног или рук, не значит, что человек не может жить и радоваться.

Между тем Роман Костомаров готовится к реабилитации. Он больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Его отключили и убрали трахеостому.

Когда состояние Костомарова окончательно стабилизируется, его будут готовить к протезированию.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.