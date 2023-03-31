Врачи и родные Костомарова обсуждают его перевод за границу

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова готовят к протезированию, сообщает РЕН ТВ.

Родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии, где будет проведено протезирование. Это возможно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели.

Решение будут принимать Роман и его жена, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации.

Состояние здоровья Романа Костомарова начало улучшаться, сообщил призер Олимпийских игр по фигурному катанию, режиссер театрализованных шоу, продюсер, хореограф в фигурном катании Илья Авербух.

Авербух заявил, что Костомаров намерен поскорее вернуться домой, к близким и друзьям.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.