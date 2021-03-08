Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 марта -1°C
Жизнь

«Не попадитесь мошенникам». Астрологический прогноз на 8 — 14 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 8 по 14 марта. К кому придет ответственность, к кому — уныние, а к кому — любовь, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Прогноз для всех знаков зодиака: постарайтесь на этой неделе не разводите новых дел, а соберитесь с силами и завершите все начатое, иначе это грозит растянуться на месяц.

Овен

Овнам предстоит неделя радости и везения. К вам будут все прислушиваться — постарайтесь этим воспользоваться. И не задирайте нос, иначе рискуете опозориться.

Телец

Тельцам на этой неделе нужно быть осторожными и внимательными, чтобы не попасться в руки аферистов и мошенников. Перепроверяйте все, что вы подписываете, следите за своими карманами.

Близнецы

У Близнецов очень хороший шанс сблизиться со своей второй половинкой, особенно если вы в ссоре. Если же все хорошо, то так вы можете сделать отношения ещё глубже и теплее.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения.
СС0

Рак

На этой неделе на Раков могут навалиться уныние и безнадега. Как сказал бы плохой психолог: «Не грустите». Попытайтесь увидеть во всем хорошее. Старайтесь найти тех, кому еще хуже, и помочь им. Вы не заметите, как жизнь изменится в лучшую сторону.

Лев

Львов на этой неделе окутает ореол влюбленности и повышенной эмоциональности. Вас будет умилять все: от от детей на улице до слезливых романтических комедий. Кое-кто даже может начать играть на ваших чувствах. Будьте внимательны!

Дева

Девам нужно обратиться к своим родовым женским корням. Обязательно поздравьте своих бабушек мам и сестрёнок с праздником и сделайте их неделю счастливой.

Весы

Весам на этой неделе предстоит принимать массу самостоятельных решений. На вас свалится ответственность, к которой вы не привыкли. Возьмите себя в руки, у вас все получится. Главное — верьте в себя.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Скорпион

Скорпионам на этой неделе захочется тишины и покоя. Вам будет необходимо сбежать от всего мира. Старайтесь долго не засиживаться в одиночестве. Поскорее возвращайтесь в мир, который всегда вам рад.

Стрелец

Стрельцам очень важно разобраться с тем, что они хотят, к чему стремятся и чего бояться. Эта неделя конкретики и систематизации. Разберитесь со всем, разложите все по полочкам, и жизнь станет проще.

Козерог

Козерогам нужно выйти из зоны комфорта и заняться чем-то новым. В этом вы непременно найдете успех. А еще вам благоприятны поездки за границу.

В самолете.
В самолете.
CC0

Водолей

У Водолеев наступает период хороших заработков и заключения выгодных контрактов. Куйте железо пока горячо! Перед вами открываются очень хорошие возможности и перспективы, не упустите их.

Рыбы

Рыбам могут предложить новое место или повышение по карьерной лестнице. Все взвесьте: подумайте, справитесь ли вы, откровенно поговорите сложностях. Так вы заручитесь поддержкой коллег и близких.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость