Не попадитесь на удочку вины. Астрологический прогноз на 21−27 июня

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 21 по 27 июня. Кому быть смелыми и твердыми, кому — оптимистичными, а кому — собранными, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Для всех знаков зодиака неделя благоприятна для гармонизации личных отношений. Самое время для того, чтобы помириться. На этой неделе все пройдет гладко. Вы будете на высоте!

Овен

Чтобы у Овнов на этой неделе все получилось, нужно быть более решительными и твердыми. От вашей мягкости будет немного пользы. Все ждут от вас реальных шагов. Соберитесь с духом и сделайте их.

Телец

У Тельцов на этой неделе может испортиться настроение. Появится некая пассивность и бездеятельность. Будьте более оптимистичными и не позволяйте никому помыкать вами. Используйте перепады настроения для того, чтобы разобраться с их причинами и стать более спокойными и гармоничными.

Близнецы

Близнецы будут фонтанировать идеями и рационализаторскими предложениями. Старайтесь записывать их куда-нибудь — пригодится. На этой неделе они будут особенно эффективны и своевременны. Также вы будете видеть в других гениальность и изобретательность и сможете оценить их по праву.

Рак. pixabay.com.

Рак

Раки на этой неделе будут особенно рассеяны. Из-за вашей несобранности и разгильдяйства может пострадать общее дело. И постарайтесь не спешить, делайте все аккуратно. Медитируйте. Планируйте то, что нужно сделать особенно аккуратно на этой неделе.

Лев

Львам на этой неделе нужно отказаться от критики и осуждения окружающих людей. Ваши слова и оценка будут особенно болезненны другим в этот период. Если вы хотите кому-то указать на то, что он делает неправильно, по вашему мнению, то сделайте это максимально корректно, не переходя на личности.

Дева

Дев ждет очень хороший прирост доходов через инвестиции и вклады. На этой неделе у вас обострена финансовая интуиция. Вы сможете поймать птицу удачи, но будьте внимательны, как бы она не вскружила вам голову.

Весы

Весам на этой неделе важно вспомнить про то, что у них есть друзья. Постарайтесь собрать всех и закатить вечеринку. Или хотя бы позвоните и поинтересуйтесь, как у них дела. Они нуждаются в вас. Да и вы сами будете себя чувствовать намного лучше и радостнее от этого общения.

Вечеринка. Молодежь ССО

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться на этой неделе с несправедливостью. Постарайтесь проявить гибкость и великодушие — увидите насколько это правильно. Старайтесь удержаться от агрессии. Сохраните холодный ум и твердую руку.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе появятся хорошие шансы заработать приличную сумму денег. Также есть шанс вернуть долг или удачно занять необходимую сумму денег. Самое главное, чтобы вы понимали, для чего вам это нужно и были уверены в том, что хотите этого.

Козерог

Козероги все неделю будут находиться под властью самокритики и самоедства. Старайтесь больше себя хвалить. Осознайте, как много хорошего вы умеете делать.

Водолей

Все свободное время Водолеев будет занимать работа. На этой неделе всем вдруг понадобится ваше участие. Возможности отказаться от этого, скорее всего, не будет. Но плюс есть — вы будете оценены финансово.

Деньги. СС0

Рыбы

Чтобы неделя у Рыб прошла хорошо и комфортно, им нужно не попасть на удочку вины. Многие будут пытаться манипулировать вами. Старайтесь быть беспристрастными и внимательными, чтобы не стать жертвой интриг.