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21 декабря
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Жизнь

Не «провожать» и не «праздновать». Психолог рассказал, как избавиться от предновогодней тревоги

В преддверии праздников многие люди сталкиваются с синдромом предновогодней тревоги — обычно он возникает у тех, кто изо всех сил пытается успеть завершить дела. Клинический психолог Алексей Мелехин рассказал в интервью изданию «Аргументы и Факты», как справиться с этим состоянием.

Новый год. Кошка.
Новый год. Кошка.
unsplash.com

В первую очередь эксперт рекомендует «притормозить» и определить пять самых главных вещей, которые надо успеть до Нового года. По его мнению, именно первая пришедшая на ум мысль и будет самой важной.

«При этом нужно задать себе задачу, что на все про все у нас осталось заряда внутренних батареек на 20 процентов», — отметил Алексей Мелехин.

Также тем, кто тревожится, необходимо отменить планирование и «не пытаться вписать себя в определенность», считает психолог.

Кроме того, эксперт рекомендует экспериментировать с форматом праздника. Например, вместо подарков подарить близким деньги, чтобы они сами купили, что им нужно. Или провести пикник на полу вместо традиционного застолья.

Еще Мелехин советует отказаться от слов «праздновать» и «провожать», а также «отсеять информационный мусор и избегать и хороших, и плохих оценок».

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Лариса Головина рассказала altapress.ru, почему людей тошнит от тренингов саморазвития и с помощью чего опытные коучи играют на некрепкой психике своих клиентов.

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