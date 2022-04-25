25 апреля
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Не пускают на корпоратив»: новосибирец подал в суд на «Леруа Мерлен» из-за принуждения к вакцинации

Житель Новосибирска подал в суд на компанию «Леруа Мерлен» из-за ограничения его прав — он считает, что его не имеют права обязать вакцинироваться.

Суд
Суд
СС0

Мужчина рассказал НГС, что невакцинированных сотрудников не зовут на корпоративы, отключили программу сопровождения лечение коронавируса, пневмонии, получение лекарств, поменяли правила оплаты больничных и предоставления отпусков.

«Если ранее компания компенсировала 100% оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы», — заявил истец.

На сайте Кировского районного суда Новосибирска сообщается, что к ним поступило исковое заявление от новосибирца к ООО «Леруа Мерлен Восток» о восстановлении нарушенных трудовых прав, признании незаконными действий компании, ограничивающих права работников организации, не прошедших вакцинацию от ковида, и взыскании компенсации морального вреда.

«Леруа Мерлен» пока никак не прокомментировала судебное разбирательство.

Ранее Алтайский край через суд расторг договоры с «Бурлинским рыбхозом».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость