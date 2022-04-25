«Не пускают на корпоратив»: новосибирец подал в суд на «Леруа Мерлен» из-за принуждения к вакцинации

Мужчина рассказал НГС, что невакцинированных сотрудников не зовут на корпоративы, отключили программу сопровождения лечение коронавируса, пневмонии, получение лекарств, поменяли правила оплаты больничных и предоставления отпусков.
«Если ранее компания компенсировала 100% оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы», — заявил истец.
На сайте Кировского районного суда Новосибирска сообщается, что к ним поступило исковое заявление от новосибирца к ООО «Леруа Мерлен Восток» о восстановлении нарушенных трудовых прав, признании незаконными действий компании, ограничивающих права работников организации, не прошедших вакцинацию от ковида, и взыскании компенсации морального вреда.
«Леруа Мерлен» пока никак не прокомментировала судебное разбирательство.
Ранее Алтайский край через суд расторг договоры с «Бурлинским рыбхозом».