«Не пускают на корпоратив»: новосибирец подал в суд на «Леруа Мерлен» из-за принуждения к вакцинации

Житель Новосибирска подал в суд на компанию «Леруа Мерлен» из-за ограничения его прав — он считает, что его не имеют права обязать вакцинироваться.

Мужчина рассказал НГС, что невакцинированных сотрудников не зовут на корпоративы, отключили программу сопровождения лечение коронавируса, пневмонии, получение лекарств, поменяли правила оплаты больничных и предоставления отпусков.

«Если ранее компания компенсировала 100% оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы», — заявил истец.

На сайте Кировского районного суда Новосибирска сообщается, что к ним поступило исковое заявление от новосибирца к ООО «Леруа Мерлен Восток» о восстановлении нарушенных трудовых прав, признании незаконными действий компании, ограничивающих права работников организации, не прошедших вакцинацию от ковида, и взыскании компенсации морального вреда.

«Леруа Мерлен» пока никак не прокомментировала судебное разбирательство.

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