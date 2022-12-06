6 декабря
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Жизнь

Не расслабляемся. До -35 градусов будет в Алтайском крае ближайшие три дня

До -35 ожидается ночью в Алтайском крае в ближайшие три дня, сообщают региональные синоптики.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Погода в Алтайском крае

Днем 6 декабря в крае ожидается мороз −16…−21 градусов, местами теплее — до −10…−15 градусов.

Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь.

Ветер переменный, 2−7 м/с.

В ночь на 7 декабря — −23…−28 градусов, местами до -33 градусов, временами снег.

Погода в Барнауле

В столице края будет −13…−15 градусов.

Утром и в начале дня небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь.

Ветер переменный, 2−7 м/с.

В ночь на 7 число температура опустится до −23…−25 градусов.

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