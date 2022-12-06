Не расслабляемся. До -35 градусов будет в Алтайском крае ближайшие три дня

Погода в Алтайском крае
Днем 6 декабря в крае ожидается мороз −16…−21 градусов, местами теплее — до −10…−15 градусов.
Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь.
Ветер переменный, 2−7 м/с.
В ночь на 7 декабря — −23…−28 градусов, местами до -33 градусов, временами снег.
Погода в Барнауле
В столице края будет −13…−15 градусов.
Утром и в начале дня небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь.
Ветер переменный, 2−7 м/с.
В ночь на 7 число температура опустится до −23…−25 градусов.
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