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Жизнь

Не стало дежурного по стране: умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий, сообщает «Дождь» со ссылкой на его близких друзей.

Михаил Жванецкий и Владимир Путин.
Михаил Жванецкий и Владимир Путин.
kremlin.ru

Ему было 86 лет.

РБК о смерти Жванецкого сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Причины смерти писателя он не назвал.

Ранее сообщалось, что писатель-сатирик решил покинуть сцену.

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил в октябре представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

Жванецкий публиковал свои новые произведения в журнале «Огонек». 6 марта Жванецкому исполнилось 86 лет.


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