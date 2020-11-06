Не стало дежурного по стране: умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Ему было 86 лет.
РБК о смерти Жванецкого сообщил его представитель Олег Сташкевич.
Причины смерти писателя он не назвал.
Ранее сообщалось, что писатель-сатирик решил покинуть сцену.
«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — говорил в октябре представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».
Жванецкий публиковал свои новые произведения в журнале «Огонек». 6 марта Жванецкому исполнилось 86 лет.