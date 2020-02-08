Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Не там смотрел»: Волочкова заступилась за «некрасивых» российских мужчин

Балерина Анастасия Волочкова предположила, что модельер Жан-Поль Готье не увидел красивых мужчин в России, потому что не вышел за пределы «Останкино», сообщило РИА «Новости».

Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Instagram.

Анастасия Волочкова,
балерина:

Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье — один из моих любимых дизайнеров — может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Может, он за пределы «Останкино» не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины.

Волочкова заключила, что страны и города воспринимаются по людям, которых человек в них встретил.

Напомним, 6 февраля во время визита в Москву известный модельер Жан-Поль Готье в эфире «Первого канала» заявил, что мужчины в России «некрасивые». По его словам, Россия и Бразилия «создают» мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах: первые стараются понравиться, а «русские мужчины — мачистые».

Его слова прокомментировал Нагиев, отметив, что мужская красота не ограничивается лишь внешними данными. По мнению шоумена, она является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость