«Не там смотрел»: Волочкова заступилась за «некрасивых» российских мужчин

Балерина Анастасия Волочкова предположила, что модельер Жан-Поль Готье не увидел красивых мужчин в России, потому что не вышел за пределы «Останкино», сообщило РИА «Новости».

Анастасия Волочкова,

балерина:

Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье — один из моих любимых дизайнеров — может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Может, он за пределы «Останкино» не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины.

Волочкова заключила, что страны и города воспринимаются по людям, которых человек в них встретил.

Напомним, 6 февраля во время визита в Москву известный модельер Жан-Поль Готье в эфире «Первого канала» заявил, что мужчины в России «некрасивые». По его словам, Россия и Бразилия «создают» мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах: первые стараются понравиться, а «русские мужчины — мачистые».

Его слова прокомментировал Нагиев, отметив, что мужская красота не ограничивается лишь внешними данными. По мнению шоумена, она является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.