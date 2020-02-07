Нагиев ответил Жан-Полю Готье, назвашему российских мужчин «некрасивыми»

Нагиев отметил, что мужская красота — не внешняя, а является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать», — сказал Нагиев.

При этом, по его мнению, негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.

Напомним, в четверг, 6 февраля, французский модельер Жан-Поль Готье прибыл в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show. В эфире программы «Модный приговор» он объяснил, почему русские девушки красивы, а мужчины, напротив, малопривлекательны.

«Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия», — сказал кутюрье.

Наталья Водянова. humor. fm

Готье подчеркнул, что в России его поразило обилие красивых манекенщиц, но он не увидел ни одного красивого манекенщика.

По его мнению, это из-за того, что «русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться».

Такое же мнение ранее высказал модельер Карл Лагерфельд, отметив, что в России мужчины «очень некрасивы». Знаменитый дизайнер и креативный директор Chanel умер в феврале 2019 года.

Напомним, в мае 2019 года пользователи сайта знакомств BeautifulPeople, который позиционирует себя в качестве портала для привлекательных людей, назвали российских мужчин одними из самых некрасивых в мире.