Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -6°C
Жизнь

«Не теряйте голову!» Астрологический прогноз на 16−22 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 16 по 22 ноября. Кому искать ориентиры, кому искать смысл жизни, а кому идти на поводу у своих желаний, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Голова куклы.
Голова куклы.
pixabay.com

Овен

На этой неделе вам повезет как никогда. Интуиция, харизма, красноречие — все это будет просто зашкаливать. Но если вы допустите ошибку, то ошибутся и те, кто следует за вами. Помните, что на вас лежит ответственность и будьте внимательны.

Телец

Прагматичным и стабильным Тельцам будет немного неуютно от изменений в жизни. Отношения с любимым человеком заиграют необычайной романтикой, подводя вас к новой ступени. Возможно, пора сделать первый шаг.

Близнецы

Стремительным и эрудированным Близнецам важно присмотреться к коллегам. Пришло время почистить ряды: отделить соратников от саботажников. Но будьте аккуратны, не вредите людям. Расставайтесь бережно, без драмы.

Рак

Вы прокатитесь на эмоциональных качелях так, что потеряете сон и покой. Не будьте слишком строги к себе и другим. Помните, что люди очень хрупки и ранимы, иначе самоуверенность может оставить вас в одиночестве.

Одиночество.
Одиночество.
CCO

Лев

Львы могут сделать небольшой перерыв и насладиться результатами работы. Отдых необходим, чтобы вновь погрузиться в любимые дела. Хорошее время для планирования. Осознайте свое место в мире — сейчас это как никогда важно.

Дева

Девам стоит выйти из своей уютной обители на свет. Есть шанс увидеть прекрасное в привычном. Расширьте зону комфорта и не сомневайтесь, что в новых обстоятельствах найдете для себя нечто интересное и приятное.

Весы

В начале недели умные и рассудительные Весы будут сбиты с толку новыми знаниями и чувствами. Но к выходным все снова встанет на свои места, и, возможно, вас будет ждать сюрприз. Главное верить себе и своим ориентирам.

Скорпион

Скорпионы, ваша осторожность и внимательность очень нужны миру. Но будьте с ними аккуратны — вы можете пострадать. Попробуйте идти на компромиссы и больше доверять людям. Наверняка вы удивитесь результатам.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Стрелец

Время путешествий! Отправляйтесь куда-нибудь развеяться. И не бойтесь остаться наедине с собой. Конечно, сначала вас может захлестнуть ощущение брошенности, но оно уйдет на нет через пару дней.

Козерог

У Козерогов появится возможность подзаработать денег и устроить себе праздник. Но не теряйте голову и контролируйте растраты. Разберитесь, чего вы хотите от жизни.

Водолей

Водолеи могут утонуть в работе. Киньте себе спасательный круг выходных и каникул. Да поможет вам удаленка. И перестаньте считать себя незаменимыми — Земля крутится и без вашего напряжения.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут достичь очень много, если не будут на себя давить. Пойдите на поводу у желаний, займитесь новым хобби или давно забытым делом. Вы удивитесь, сколько сил и приятных минут это принесет.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость