«Не теряйте голову!» Астрологический прогноз на 16−22 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 16 по 22 ноября. Кому искать ориентиры, кому искать смысл жизни, а кому идти на поводу у своих желаний, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе вам повезет как никогда. Интуиция, харизма, красноречие — все это будет просто зашкаливать. Но если вы допустите ошибку, то ошибутся и те, кто следует за вами. Помните, что на вас лежит ответственность и будьте внимательны.

Телец

Прагматичным и стабильным Тельцам будет немного неуютно от изменений в жизни. Отношения с любимым человеком заиграют необычайной романтикой, подводя вас к новой ступени. Возможно, пора сделать первый шаг.

Близнецы

Стремительным и эрудированным Близнецам важно присмотреться к коллегам. Пришло время почистить ряды: отделить соратников от саботажников. Но будьте аккуратны, не вредите людям. Расставайтесь бережно, без драмы.

Рак

Вы прокатитесь на эмоциональных качелях так, что потеряете сон и покой. Не будьте слишком строги к себе и другим. Помните, что люди очень хрупки и ранимы, иначе самоуверенность может оставить вас в одиночестве.

Одиночество. CCO

Лев

Львы могут сделать небольшой перерыв и насладиться результатами работы. Отдых необходим, чтобы вновь погрузиться в любимые дела. Хорошее время для планирования. Осознайте свое место в мире — сейчас это как никогда важно.

Дева

Девам стоит выйти из своей уютной обители на свет. Есть шанс увидеть прекрасное в привычном. Расширьте зону комфорта и не сомневайтесь, что в новых обстоятельствах найдете для себя нечто интересное и приятное.

Весы

В начале недели умные и рассудительные Весы будут сбиты с толку новыми знаниями и чувствами. Но к выходным все снова встанет на свои места, и, возможно, вас будет ждать сюрприз. Главное верить себе и своим ориентирам.

Скорпион

Скорпионы, ваша осторожность и внимательность очень нужны миру. Но будьте с ними аккуратны — вы можете пострадать. Попробуйте идти на компромиссы и больше доверять людям. Наверняка вы удивитесь результатам.

Отдых. Сон. Кошка СС0

Стрелец

Время путешествий! Отправляйтесь куда-нибудь развеяться. И не бойтесь остаться наедине с собой. Конечно, сначала вас может захлестнуть ощущение брошенности, но оно уйдет на нет через пару дней.

Козерог

У Козерогов появится возможность подзаработать денег и устроить себе праздник. Но не теряйте голову и контролируйте растраты. Разберитесь, чего вы хотите от жизни.

Водолей

Водолеи могут утонуть в работе. Киньте себе спасательный круг выходных и каникул. Да поможет вам удаленка. И перестаньте считать себя незаменимыми — Земля крутится и без вашего напряжения.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут достичь очень много, если не будут на себя давить. Пойдите на поводу у желаний, займитесь новым хобби или давно забытым делом. Вы удивитесь, сколько сил и приятных минут это принесет.