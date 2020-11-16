«Не теряйте голову!» Астрологический прогноз на 16−22 ноября

Овен
На этой неделе вам повезет как никогда. Интуиция, харизма, красноречие — все это будет просто зашкаливать. Но если вы допустите ошибку, то ошибутся и те, кто следует за вами. Помните, что на вас лежит ответственность и будьте внимательны.
Телец
Прагматичным и стабильным Тельцам будет немного неуютно от изменений в жизни. Отношения с любимым человеком заиграют необычайной романтикой, подводя вас к новой ступени. Возможно, пора сделать первый шаг.
Близнецы
Стремительным и эрудированным Близнецам важно присмотреться к коллегам. Пришло время почистить ряды: отделить соратников от саботажников. Но будьте аккуратны, не вредите людям. Расставайтесь бережно, без драмы.
Рак
Вы прокатитесь на эмоциональных качелях так, что потеряете сон и покой. Не будьте слишком строги к себе и другим. Помните, что люди очень хрупки и ранимы, иначе самоуверенность может оставить вас в одиночестве.
Лев
Львы могут сделать небольшой перерыв и насладиться результатами работы. Отдых необходим, чтобы вновь погрузиться в любимые дела. Хорошее время для планирования. Осознайте свое место в мире — сейчас это как никогда важно.
Дева
Девам стоит выйти из своей уютной обители на свет. Есть шанс увидеть прекрасное в привычном. Расширьте зону комфорта и не сомневайтесь, что в новых обстоятельствах найдете для себя нечто интересное и приятное.
Весы
В начале недели умные и рассудительные Весы будут сбиты с толку новыми знаниями и чувствами. Но к выходным все снова встанет на свои места, и, возможно, вас будет ждать сюрприз. Главное верить себе и своим ориентирам.
Скорпион
Скорпионы, ваша осторожность и внимательность очень нужны миру. Но будьте с ними аккуратны — вы можете пострадать. Попробуйте идти на компромиссы и больше доверять людям. Наверняка вы удивитесь результатам.
Стрелец
Время путешествий! Отправляйтесь куда-нибудь развеяться. И не бойтесь остаться наедине с собой. Конечно, сначала вас может захлестнуть ощущение брошенности, но оно уйдет на нет через пару дней.
Козерог
У Козерогов появится возможность подзаработать денег и устроить себе праздник. Но не теряйте голову и контролируйте растраты. Разберитесь, чего вы хотите от жизни.
Водолей
Водолеи могут утонуть в работе. Киньте себе спасательный круг выходных и каникул. Да поможет вам удаленка. И перестаньте считать себя незаменимыми — Земля крутится и без вашего напряжения.
Рыбы
Рыбы на этой неделе смогут достичь очень много, если не будут на себя давить. Пойдите на поводу у желаний, займитесь новым хобби или давно забытым делом. Вы удивитесь, сколько сил и приятных минут это принесет.
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.