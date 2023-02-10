Не только День влюбленных. Какие еще праздники отмечают 14 февраля

Самое известное событие 14 февраля — День Святого Валентина или День всех влюбленных. Но, кроме него, отмечают много других интересных праздников. Altapress.ru рассказывает о нескольких из них.

1. Международный день чудаков-одиночек. Этот праздник учредили в противовес Дню всех влюбленных для тех, у кого нет пары. Люди покупают «антивалентинки» в виде разбитых сердец и черные шарики с надписями «Одиночество — это круто». А некоторые бары устраивают вечеринки для таких одиночек.

2. День компьютерщика. 14 февраля 1946 года люди впервые увидели реально работающий электронный компьютер ENIAC I.

3. День рождения французского языка. Считается, что 14 февраля 842 года Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском языке — предке французского.

Париж. Франция. СС0

4. Православные отмечают предпразднство Сретения Господня.

5. Международный день книг. С 2012 года его ежегодно отмечают на официальном уровне. Если не знаете, что подарить второй половинке, то подарите хорошую книгу.

6. День психических больных. Такой праздник отмечают в Германии. В какой-то степени он оправдывает романтическую дату — ведь все влюбленные немного сумасшедшие.

Студент. Образование. СС0.

7. Праздник виноградарей. Его отмечают в Болгарии и Северной Македонии. Он связан с почитанием святого Трифона и приближением весны. Есть легенда, что Трифон подрезал лозу, когда был пьян. По неосторожности он повредил себе нос. Его прозвали Трифоном-пьяницей.