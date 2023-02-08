8 февраля
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Жизнь

Как отдыхаем в феврале 2023 и когда лучше всего взять отпуск — разбор

В феврале россиян ожидает всего 18 рабочих дней и 10 выходных — почти каникулы. Altapress.ru рассказывает, каких праздников ждать в феврале, когда будут самые длинные выходные и когда лучше взять отпуск.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
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Праздники в феврале

Февраль богат на праздники. Самый ближайший — День Святого Валентина — 14 февраля. Ежегодно влюбленные признаются в чувствах, дарят друг другу валентинки и проводят время вместе.

За ним следует один из главных праздников России — День защитника Отечества — 23 февраля.

Также россиян порадует Масленичная неделя — с 20 по 26 февраля. Самое время отведать вкусных блинов и повеселиться на шумном гулянии.

Православные отмечают в феврале Сретение Господне (15 февраля), Мытаря и фарисея (6−12 февраля).

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
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Самые длинные выходные

Мини-каникулы ожидают россиян под конец февраля — с 23-го по 26-е. Они связаны с Днем защитника Отечества.

Рост числа выходных вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.

3
Как будем работать в феврале?

В феврале сокращенным днем будет 22-е — перед праздничными выходными.

Роструд напоминает, что при шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля — рабочий день.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
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4
Когда стоит взять отпуск?

Февраль не очень популярен среди отдыхающих, так как зимний сезон уже заканчивается, а весенний еще далеко. Но благодаря этому продавцы делают неплохие скидки на зимние развлечения.

Также есть возможность спокойно отдохнуть и не задохнуться в большом турпотоке.

Отпуск можно взять таким образом, чтобы захватить праздничные дни, и отдохнуть побольше. Однако стоит помнить, что отпускных выплат будет меньше.

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