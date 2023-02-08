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Когда стоит взять отпуск?

Февраль не очень популярен среди отдыхающих, так как зимний сезон уже заканчивается, а весенний еще далеко. Но благодаря этому продавцы делают неплохие скидки на зимние развлечения.

Также есть возможность спокойно отдохнуть и не задохнуться в большом турпотоке.

Отпуск можно взять таким образом, чтобы захватить праздничные дни, и отдохнуть побольше. Однако стоит помнить, что отпускных выплат будет меньше.