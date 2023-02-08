Февраль богат на праздники. Самый ближайший — День Святого Валентина — 14 февраля. Ежегодно влюбленные признаются в чувствах, дарят друг другу валентинки и проводят время вместе.
За ним следует один из главных праздников России — День защитника Отечества — 23 февраля.
Также россиян порадует Масленичная неделя — с 20 по 26 февраля. Самое время отведать вкусных блинов и повеселиться на шумном гулянии.
Православные отмечают в феврале Сретение Господне (15 февраля), Мытаря и фарисея (6−12 февраля).
Мини-каникулы ожидают россиян под конец февраля — с 23-го по 26-е. Они связаны с Днем защитника Отечества.
Рост числа выходных вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.
В феврале сокращенным днем будет 22-е — перед праздничными выходными.
Роструд напоминает, что при шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля — рабочий день.
Февраль не очень популярен среди отдыхающих, так как зимний сезон уже заканчивается, а весенний еще далеко. Но благодаря этому продавцы делают неплохие скидки на зимние развлечения.
Также есть возможность спокойно отдохнуть и не задохнуться в большом турпотоке.
Отпуск можно взять таким образом, чтобы захватить праздничные дни, и отдохнуть побольше. Однако стоит помнить, что отпускных выплат будет меньше.
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