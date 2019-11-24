Не только Ротару. Российский сенатор назвал гастролеров, которым не рады в России

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал «травлю» Софии Ротару, которая собралась вернуться с концертами в Россию, пишет «Царьград».

Сенатор представил свой список гастролёров, которые зарабатывают на россиянах, а после у себя дома сочиняют нелицеприятные сказки про нашу страну. От такого отношения русские просто устали, и заявлять о целенаправленной травле подобных артистов не стоит.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров накануне прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг артистки из-за того, что она якобы финансирует украинских военных. В Сети призывали лишить Ротару звания народной артистки СССР и бойкотировать ее концерты. Лавров считает, что травлю певицы кто-то заказал.

Алексей Пушков,

член Совета Федерации:

У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады.

Пушкова поддержали его подписчики. «Люди, которые истинно презирают бомондятину, спонсирующую бойню в Донбассе, честно говорят им: „Не хотим вас ни видеть, ни слышать!“. И это, если хотите, заказ народа, любящего Россию», пишут пользователи Twitter.