Политики и звезды эстрады обсуждают решение Софии Ротару приехать в Россию на заработки

Политический и эстрадный бомонд продолжает высказываться в отношении 72-летней певицы Сфоии Ротару, которая заявила о своем желании выступить с концертами в России.

Напомним, по данным «Комсомольской правды», Ротару планирует в конце этого года принять участие в концерте «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM». Также она рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах в Москве. Ранее певица не решалась ехать в Россию, дабы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что осуждать Софию Ротару за длительное холодное отношение к России не стоит. «София Михайловна стала заложником политических обстоятельств, у нее не было выбора в 2018 году. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», — приводит его высказывание РИА «Новости».

С этим не согласен член Совета Федерации Валерий Рязанский. Он заявил, что многие критикуют нашу страну, а когда нужно выбрать место для заработков, то едут в Россию. «У Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление „черных списков“, подобно тому, что происходило на Украине», — добавил он.

Певец и композитор Юрий Лоза ничего предосудительного в этом не видит. «Это условие существования артиста — сделать приятное своим зрителям. На Украине можно сделать приятное зрителям одним-единственным способом: сказать, что вы ненавидите Россию», — сказал он в интервью агентству «Царьград».

А телеведущая Ангелина Вовк назвала Ротару человеком без совести. «Если ты вне политики, не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной. Я не пойду на концерт Ротару. Не буду ей аплодировать. Она приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену, скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Тогда и вести себя надо по другому», — цитирует ее «Пятый телеканал».