27 мая
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Жизнь

Не трогали местных, производили кирпичи и утопали в мусоре. Как в Барнауле появилась «Осипуха» и что там появится к 2040 году

Когда говорят про Осипенко, первое, что многим приходит на ум — бывшие заключенные, неосвещенные улицы и бездомные собаки. Все так плохо? Рассказываем, как появилось барнаульское «Завокзалье», его криминальная «слава» и что было «до».

Барнаульский поселок Осипенко.
Барнаульский поселок Осипенко.
Altapress.ru.

  • В 19 веке на месте будущей «Осипухи» вдоль реки Пивоварки добывали глину. В 1896 году десять участков в поселке арендовали заводы по производству кирпича.

  • К 1907 году на месте микрорайона Осипенко уже образовался полноценный пригородный поселок. Он получил название Кирпичные Сараи, или просто Кирсараевский. Улица с одноименным названием сохранилась до сих пор.

Барнаульский поселок Осипенко.
Барнаульский поселок Осипенко.
Altapress.ru.

  • Микрорайон Осипенко ограничен улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной и Колесной. Восточная граница поселка проходит по железнодорожным путям.

  • Свое название микрорайон получил в 1930-е годы — в честь советской летчицы, Героя Советского Союза Полины Осипенко. В 1938 году она совершила беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток и установила женский мировой рекорд дальности.

Барнаульский поселок Осипенко.
Барнаульский поселок Осипенко.
Altapress.ru.

  • Изначально в микрорайоне жили переселенцы из деревень. С 1917 по 1937 год в Барнаул переезжали раскулаченные крестьяне. Чтобы прокормить семьи, бывшие землепашцы шли на заводы.

  • В поселке есть три железных моста. Самый длинный начинается от проспекта Коммунаров. На нем нет освещения.

Барнаульский поселок Осипенко.
Барнаульский поселок Осипенко.
Altapress.ru.

  • Жительница Осипенко Александра Каратаева, которая переехала туда в предвоенные годы, рассказывала, что в середине ХХ века местная «шпана» промышляла грабежами. Так, от них пострадали киоски на железнодорожном вокзале и маслобойный завод. Награбленное продавали по дворам.

Мы жили в центре Осипенко, а они — на окраине. Местных не трогали, — вспоминает Александра Каратаева.

  • В Осипенко много частных домов, но встречаются здесь и панельные трехэтажки, и кирпичные пятиэтажки.

  • Через Осипенко проходит одна из самых загрязненных рек Барнаула — Пивоварка. В июне 2022 года там приступили к очищению дна и всего за два месяца извлекли 250 тонн мусора.

  • Согласно новому генплану Барнаула, до 2040 года на проспекте Коммунаров в поселке Осипенко должны разместить новый парк площадью более 19 га.

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