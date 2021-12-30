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Жизнь

Не выбрасывать еду в унитаз на новогодние праздники попросили россиян

В Самаре сотрудники коммунальных служб призывали местных жителей не использовать канализацию, как мусорное ведро, сообщается на сайте «РКС-Самара».

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией.
из открытых источников в интернете

В службе предупредили, что из-за остатков еды и прочего мусора засоряются трубы.

«В 2021 году цех эксплуатации канализации „РКС-Самара“ устранил более 5 000 засоров на уличных сетях канализации. Сотрудники цеха каждый день вынимали из колодцев и труб салфетки, маски, средства гигиены, остатки еды — все, что жители по ошибке кидают в унитаз или раковину», — говорится в сообщении.

По словам самарских ресурсников, в новогодние праздники граждане вовсе выбрасывают в унитазы картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения — то, что не смогли доесть или донести до мусорных контейнеров, пишет Газета.Ru.

Ранее барнаульцев попросили не смывать в унитазы цемент во время новогодних праздников.

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