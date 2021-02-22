«Не взваливайте груз ответственности на себя». Астрологический прогноз на 22−28 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля. Кому прислушаться к совету, кому принять помощь, а кому полагаться только на свои силы, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Вселенная. Космос. СС0

Всем знакам зодиака эта неделя принесет умиротворение и спокойствие. Можете приступать к решительным действиям. Решайте, планируйте, стремитесь! Будьте смелыми!

Овен

На этой неделе Овнам можно полагаться только на свои силы, умения и интуицию. Будьте смелы и мужественны, ответственны и независимы. Отказывайтесь от помощи, иначе вам окажут медвежью услугу.

Телец

Тельцам все будут вставлять палки в колеса. Особенно родные. Конечно, они будут делать это из добрых побуждений, переживая о вас. Не воспринимайте их как врагов, прислушайтесь к тому, что они говорят. Может, они помогут вам открыть глаза на что-то.

Близнецы

Близнецы будут блистать своим остроумием и интеллектом. Но не забывайте о пословице «один в поле не воин». Помните, что если не хватает сил, чтобы закончить начатое, вы можете организовать команду-помощницу.

Офис. Работа. Компьютер. СС0

Рак

Ракам нужно начать смотреть вглубь вещей. Вы завязли в мелочах и быте. Постарайтесь отстраниться от всего привычного и посмотреть на ситуацию под другим углом. И тогда вам откроются новые истины и возможности.

Лев

Львам на этой неделе предоставится возможность заработать много денег. Для этого нужно слушать свою интуицию и не усыплять трезвый разум. Это сочетание тонкого и одухотворенного с грубым и практичным дадут возможность достичь идеального результата.

Дева

Девы на этой неделе будут загружены работой, которая даст хороший результат. Трудитесь, старайтесь быть добросовестными и надежными сотрудниками, и тогда это воздастся вам по заслугам. Больше думайте о процессе, а не о цели.

Весы

Весам стоит прислушаться к советам, которые дают наставники и учителя. Вы рискуете наломать дров и испортить все то, над чем вы так долго работаете. Задвиньте подальше свою гордыню и учитесь с благодарностью принимать помощь.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, будут заниматься тем делом, которое не принесет ни удовольствия, ни результата. Много сил вы потратите на бесполезные дела. Внимательно присмотритесь к тому, что делаете, и направьте свою энергию в нужное русло.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы не смогут достичь того, что хотят, если не будут пользоваться поддержкой своего партнёра. Не взваливайте все на себя, не несите груз ответственности в одиночестве, иначе ваши моральные и эмоциональные силы обязательно подведут.

Козерог

Козерогам стоит ослабить свой напор, если вы встречаете сопротивление. Постарайтесь быть более чувствительны и чутки. Иначе вы рискуете просто сломать кому-то судьбу.

Водолей

Водолеям нужно помнить, что жизнь — это игра. Будьте более непосредственны и открыты миру, ведь все самые большие глупости делаются с серьезными лицами. Будьте позитивнее и у вас все получится.

Улыбка. CCO.

Рыбы

Для того, чтобы Рыбы достигли необходимого результата, очень важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Вы рискуете не доплыть до финиша и пойти ко дну где-то на середине пути. Берегите себя и помните: делу — время, а потехе — час.