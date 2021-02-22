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Жизнь

«Не взваливайте груз ответственности на себя». Астрологический прогноз на 22−28 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля. Кому прислушаться к совету, кому принять помощь, а кому полагаться только на свои силы, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Всем знакам зодиака эта неделя принесет умиротворение и спокойствие. Можете приступать к решительным действиям. Решайте, планируйте, стремитесь! Будьте смелыми!

Овен

На этой неделе Овнам можно полагаться только на свои силы, умения и интуицию. Будьте смелы и мужественны, ответственны и независимы. Отказывайтесь от помощи, иначе вам окажут медвежью услугу.

Телец

Тельцам все будут вставлять палки в колеса. Особенно родные. Конечно, они будут делать это из добрых побуждений, переживая о вас. Не воспринимайте их как врагов, прислушайтесь к тому, что они говорят. Может, они помогут вам открыть глаза на что-то.

Близнецы

Близнецы будут блистать своим остроумием и интеллектом. Но не забывайте о пословице «один в поле не воин». Помните, что если не хватает сил, чтобы закончить начатое, вы можете организовать команду-помощницу.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Рак

Ракам нужно начать смотреть вглубь вещей. Вы завязли в мелочах и быте. Постарайтесь отстраниться от всего привычного и посмотреть на ситуацию под другим углом. И тогда вам откроются новые истины и возможности.

Лев

Львам на этой неделе предоставится возможность заработать много денег. Для этого нужно слушать свою интуицию и не усыплять трезвый разум. Это сочетание тонкого и одухотворенного с грубым и практичным дадут возможность достичь идеального результата.

Дева

Девы на этой неделе будут загружены работой, которая даст хороший результат. Трудитесь, старайтесь быть добросовестными и надежными сотрудниками, и тогда это воздастся вам по заслугам. Больше думайте о процессе, а не о цели.

Весы

Весам стоит прислушаться к советам, которые дают наставники и учителя. Вы рискуете наломать дров и испортить все то, над чем вы так долго работаете. Задвиньте подальше свою гордыню и учитесь с благодарностью принимать помощь.

Дружба. Друзья.
Дружба. Друзья.
unsplash.com

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, будут заниматься тем делом, которое не принесет ни удовольствия, ни результата. Много сил вы потратите на бесполезные дела. Внимательно присмотритесь к тому, что делаете, и направьте свою энергию в нужное русло.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы не смогут достичь того, что хотят, если не будут пользоваться поддержкой своего партнёра. Не взваливайте все на себя, не несите груз ответственности в одиночестве, иначе ваши моральные и эмоциональные силы обязательно подведут.

Козерог

Козерогам стоит ослабить свой напор, если вы встречаете сопротивление. Постарайтесь быть более чувствительны и чутки. Иначе вы рискуете просто сломать кому-то судьбу.

Водолей

Водолеям нужно помнить, что жизнь — это игра. Будьте более непосредственны и открыты миру, ведь все самые большие глупости делаются с серьезными лицами. Будьте позитивнее и у вас все получится.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Рыбы

Для того, чтобы Рыбы достигли необходимого результата, очень важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Вы рискуете не доплыть до финиша и пойти ко дну где-то на середине пути. Берегите себя и помните: делу — время, а потехе — час.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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