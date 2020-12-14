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Жизнь

Не забывайте, кто тут царь. Астрологический прогноз с 14 по 20 декабря

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря. Кому повышать настроение, кому — самооценку, а кому — авторитет, мы разбирались с Андреем Асабаевым, барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Царь.
Царь.
Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".

Овен

На этой неделе у Овнов обострятся интуиция и оккультные способности. Очень благоприятный период для занятий медитацией. Будьте внимательны — возможна неожиданная удача. А еще вы будете сексуально привлекательны для противоположного пола — воспользуйтесь этим.

Телец

У вас ожидаются изменения в личной жизни. На этой неделе главное — отношения. Будьте внимательны и доброжелательны. Постарайтесь не засиживаться на работе допоздна, уделяйте больше времени своей половинке. Обратите внимание на свое здоровье.

Близнецы

Близнецам очень важно следить за климатом в коллективе. Окружающие нуждаются в вашем внимании, доброжелательности и поддержке. Постарайтесь как можно меньше ссориться и критиковать. Не бегите от тяжелой и непрестижной работы — она лишь повысит ваш авторитет. Особенная внимательность потребуется от Близнецов, чья деятельность связана с помощью людям.

Девушка, улыбка, зубы.
Девушка, улыбка, зубы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Рак

Раки будут особенно романтичны и мечтательны. Мечтайте и фантазируйте, постарайтесь хотя бы на время стать музой и вдохновить на творчество окружающих. Посмотрите, достаточно ли вы романтичны и эмоционально открыты в отношениях с любимым человеком. Может, он нуждается в вашей улыбке?

Лев

Вас может одолеть прокрастинация. Не позволяйте ей себя победить, не забывайте, кто тут царь! Вы должны блистать своей активностью и энтузиазмом. Встряхните гривой, улыбнитесь, порычите на себя. Скоро праздники, выходные — грейте себя этой мыслью, и настроение сразу улучшится.

Дева

Девам стоит серьезно подумать о своей жизни и разобраться, что же в ней происходит. Может быть, стоит обратиться к психологу — это совершенно нормально. Не стоит мириться со всем и жить в рамках. Оглянитесь и откройте для себя новые горизонты!

Психолог.
Психолог.
Открытые источники в Интернете

Весы

На этой неделе вы будете окружены заботой и поддержкой родных и близких. Вам предложат поездку или совместный ужин. Но не стойте в стороне, предлагайте то, что может сплотить семью. Так вы станете намного ближе друг к другу.

Скорпион

Скорпионы, обратите внимание на самооценку. На этой неделе она может стать причиной беспокойств или новых возможностей. Либо вами будут пользоваться все кому не лень, либо доверят ответственную и хорошо оплачиваемую работу. Не теряйтесь и ловите момент.

Стрелец

Стрельцам будет полезно побыть в уединении и спокойствии, ведь неделя ожидается нелегкой. Она потребует напряжения как тела, так и ума. Побольше отдыхайте и не принимайте все близко к сердцу. Постарайтесь выспаться, понаблюдайте за снами.

Медитация.
Медитация.
Открытые источники в Интернете

Козерог

Вам улыбнется удача, если будете усердными. Не стесняйтесь, двигайтесь к своей цели. Впереди длинные выходные, еще успеете отдохнуть. А сейчас самое время реализовать свои мечты — звезды вам благоволят.

Водолей

Водолеев ждет повышение или сверхурочная работа. В любом случае затяните пояса, напрягите извилины, и все будет хорошо. Не отказывайтесь от командировок, они могут дать хорошие перспективы.

Рыба

Все, что ранее не вышло у Рыб, получится на этой неделе. Главное — не быть алчными. Хороший период для благотворительности и добрых дел.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

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