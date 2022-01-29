Редакция altapress.ru поздравляет с днем рождения!
Желаем гимназии № 42 процветания, прилежных и смышленых учеников.
Пусть ваши уроки всегда будут увлекательными, а труд педагогов продолжает получать высокое общественное признание.
Барнаульской гимназии № 42 исполняется 102 года 29 января.
Редакция altapress.ru поздравляет с днем рождения!
Желаем гимназии № 42 процветания, прилежных и смышленых учеников.
Пусть ваши уроки всегда будут увлекательными, а труд педагогов продолжает получать высокое общественное признание.
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