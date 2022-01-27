Редакция altapress.ru желает Андрею здоровья, финансового благополучия, успехов в бизнесе и много новых креативных идей.
И пусть жизнь будет такой же «вкусной» и насыщенной, как чашка ароматного кофе!
Сооснователь сети мини-кофеен «Kennedy's coffee» Андрей Устьянцев отмечает день рождения 27 января.
Редакция altapress.ru желает Андрею здоровья, финансового благополучия, успехов в бизнесе и много новых креативных идей.
И пусть жизнь будет такой же «вкусной» и насыщенной, как чашка ароматного кофе!
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