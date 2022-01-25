Виктор Томенко признался в любви жене и маме, но не забыл и про весь Алтайский край

Поздравления с Днем студента, 25 января, в адрес всей алтайской молодежи направили руководители исполнительной и законодательной власти региона.

По традиции официальное поздравление от губернатора Виктора Томенко и спикера АКЗС Александра Романенко опубликовала пресс-служба правительства края.

Первые лица подчеркнули, что на родной земле у молодежи есть немало возможностей для самореализации.

«Искренне желаем вам стать высококлассными и востребованными специалистами! Пусть молодежный задор всегда живет в ваших сердцах! Здоровья, счастья, оптимизма и больших побед!» — говорится в поздравлении представителей власти.

Куда менее официально и более душевно высказался Виктор Томенко в своем Instagram. В посте он поздравил всех Татьян, а особенно двух самых любимых — жену и маму.

«25 января — Татьянин день! В нашей семье их сразу две. С праздником, любимая Танюшка! С Татьяниным днем, мамочка! Сегодня также поздравляю всех Татьян Алтайского края с именинами, а всех наших студентов с их днем!» — написал губернатор под фотографиями с родными.

А мэр Барнаула Вячеслав Франк в Татьянин день пожелал студентам верить в свои силы, настойчиво идти к достижению цели. Он особо отметил студентов-волонтеров и выразил им благодарность за добрые дела, назвал потенциалом Барнаула.