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Жизнь

Татьянин день-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Татьянин день, который отмечают 25 января, посвящен основанию Московского университета и открытию при нем в 1791 году церкви святой Татианы. Altapress.ru подобрал к празднику приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Татьяниным днем-2022 в прозе

Поздравляю с Татьяниным днем, от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

Поздравляю с Татьяниным днем, пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя. Желаю, чтобы все беды и ненастья обходили тебя стороной. Пусть в душе будет свет, а сердце наполнено любовью. Мира и добра!

Танюша, я искренне поздравляю тебя с Татьяниным днем и желаю сиять от счастья, получать от жизни только удовольствие и жить так, как тебе хочется! Купайся в любви и роскоши, наполняй свою жизнь добром и радостными моментами, всегда будь энергичной, бодрой и здоровой!

Подарки.
Подарки.
СС0

Поздравления с Татьяниным днем-2022 в стихах

Поздравляю в День Татьянки
Заводную хулиганку,
Пусть идет с тобой успех,
И звучит веселый смех,
Пусть богатства будет много,
Будет ровная дорога,
От любви пусть щемит грудь
Ты всегда счастливой будь.

Поздравляю с Татьяниным днем!
Пусть забудутся все неудачи,
Пусть приходят успехи во всем,
Чтоб решались любые задачи.

Счастье будет, здоровье придет.
Исполненье заветных желаний
Поскорее пусть вам принесет
Замечательный праздник Татьянин!

Поздравляю с Днем Татьяны
И желаю тебе быть
Каждый день от счастья пьяной,
О невзгодах позабыть!

Пусть в душе весна проснется,
Ярким светом все зальет.
Пусть удача улыбнется,
Чудо в жизнь твою войдет!

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

Поздравления с Татьяниным днем-2022 в смс

Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя!
Этот праздник — самый лучший
На исходе января.
Ты, как солнышко, согреешь
Всех и каждого зимой.
Я тебе желаю счастья
В этот чудный праздник твой!

У Татьяны нынче праздник,
Отмечаем всей страной,
Пожелаем же Татьяне
Оставаться молодой,
Будь любовью ты согрета
Даже в зимнем январе,
Мы желаем много счастья,
Таня, милая, тебе!

У нас сегодня праздник!
В морозный день зимы,
С Татьяны днем прекрасным
Вас поздравляем мы.

Здоровья вам желаем
И легкости во всем,
И, горестей не зная,
Идти своим путем.

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