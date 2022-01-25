Татьянин день-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Татьяниным днем, от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

Поздравляю с Татьяниным днем, пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя. Желаю, чтобы все беды и ненастья обходили тебя стороной. Пусть в душе будет свет, а сердце наполнено любовью. Мира и добра!