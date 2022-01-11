Международный день «спасибо». Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Давайте скажем всем «спасибо"

За теплоту, заботу и добро.

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

И с кем нам просто и легко.



Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов.

И близким вы хорошего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

Миру «спасибо» я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу «спасибо», солнцу, луне,

«Спасибо» живущим на нашей земле.



Всех с Днем «спасибо» я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю «спасибо» вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.