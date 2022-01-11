Международный день «спасибо». Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем «спасибо» в прозе
Сегодня хочется сказать «спасибо» за все, что я имею в этой жизни. Поблагодарить Всевышнего и людей, которые окружают меня любовью и заботой. Пусть всегда будет взаимной доброта, пусть чиста будет душа и светлы намерения.
В Международный день «спасибо» хочу поблагодарить всех вас за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.
В Международный день «спасибо» пусть все люди будут вежливы и внимательны друг к другу. Пусть мир переполняет добро, и каждый человек будет счастлив!
Поздравления с Международным днем «спасибо» в стихах
Давайте скажем всем «спасибо"
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов.
И близким вы хорошего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
Миру «спасибо» я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу «спасибо», солнцу, луне,
«Спасибо» живущим на нашей земле.
Всех с Днем «спасибо» я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю «спасибо» вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
День «спасибо» отмечает
Нынче весь честной народ.
Благодарность — это сила,
Лишь добро она несет.
Слово важное, простое
Нужно чаще говорить,
И тогда звезда успеха
Будет вам всегда светить.
Поздравления с Международным днем «спасибо» в смс
Благодарным быть дано,
К сожалению, не всем.
Я же буду за все-все
Благодарен, друг, тебе.
И к всем людям, кто ко мне
Благосклонным, добрым был,
Я отзывчивость вдвойне
Проявлю по мере сил!
Ой, спасибочки, спасибки,
Спасибулечки мои!
Что за ласковое слово,
Как его ни говори…
Пусть звучит оно повсюду,
Тешит добрый слух людской,
Пусть его не жалко будет,
Лишь бы повод был простой.
В Международный день «спасибо"
Благодарите кого-либо,
И благодарностью пусть вашей
Волшебно будет день раскрашен!