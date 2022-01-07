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Жизнь

Рождество-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

7 января православные отмечают Рождество. Altapress.ru сделал подборку милых и приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

Поздравления с Рождеством-2022 в прозе

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в доме и умиротворения в сердце, мирного неба над головой и Божьей благодати!

Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью в сердце встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!

Христос родился! Вас я поздравляю! Желаю вам добра, любви, сказки и волшебства. Пусть рождественское чудо исполняет ваши мечты, одаривая теплом и радостью, здоровьем и благополучием, миром и благодатью!

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0

Поздравления с Рождеством-2022 в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
Веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

Поздравления с Рождеством-2022 в смс

Поздравляю с Рождеством!
Ангел пусть приносит в дом
Счастье, радость и покой,
Будет пусть Господь с тобой.
Веру в чудо не теряй,
Злобу в сердце не впускай.

Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!

Будьте счастливы, любимы
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!

Поздравляю с Рождеством!
Пусть добро наполнит дом,
Разливается повсюду
Волшебство, тепло и чудо!

Пусть Христос в прекрасный час
От обид спасет всех нас
И рукой своей укроет
От опасности и горя!

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