Рождество-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!



Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!



Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!