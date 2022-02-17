Не забудьте поздравить. Евгению Ракшину исполняется 46 лет

Редакция altapress.ru желает Евгению море счастье и позитива, солнечных будней и процветания во всех сферах!
Пусть вас окружают только добрые и преданные люди, а беды обходят стороной!
17 февраля совладельцу компании «Мария-Ра» Евгению Ракшину исполняется 46 лет.
Редакция altapress.ru желает Евгению море счастье и позитива, солнечных будней и процветания во всех сферах!
Пусть вас окружают только добрые и преданные люди, а беды обходят стороной!
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